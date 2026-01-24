Turismo y Cultura. Maimará: una escapada corta, una experiencia completa

A menos de 100 kilómetros de la capital provincial, el pueblo más lindo del mundo ofrece una propuesta única en Jujuy.

En plena Quebrada de Humahuaca y a 75 km de San Salvador de Jujuy Maimará se presenta como una opción para quienes buscan una experiencia auténtica, lejos del turismo acelerado y más cerca del pueblo que lo habita.

Con su identidad marcada por el paisaje y la paleta del pintor, la producción local y una agenda cultural activa, Maimará invita a pasar el día —o más— combinando naturaleza, historia y tradiciones vivas.

Paisaje para recorrer

El día puede comenzar con caminatas por los alrededores del pueblo, desde donde se obtienen vistas privilegiadas de la Quebrada. La cercanía con la emblemática Paleta del Pintor permite disfrutar de uno de los paisajes más fotografiados de la región, especialmente durante la mañana y al atardecer, para los más aventureros pueden encontrar opciones de caminatas, cabalgatas y alquileres de bicicletas.

Historia y patrimonio

Un recorrido por el casco urbano permite conocer la iglesia local, el cementerio histórico —expresión del sincretismo cultural andino— y los espacios que forman parte de la memoria colectiva del pueblo.

Producción cultural y artesanal

Maimará cuenta con artesanos y productores que trabajan cerámica, textiles y objetos vinculados a saberes ancestrales, sobre todo mano en la tierra productiva. Visitar estos espacios es una forma de conocer el entramado cultural local y apoyar la economía comunitaria.

Agenda cultural y actividades para tener en cuenta

Se realizan de manera periódica, especialmente los fines de semana y en fechas especiales. Allí se pueden encontrar textiles, cerámica, alimentos regionales y productos de la agricultura familiar.

En distintos momentos del año se desarrollan talleres de cerámica, tejido, música andina y encuentros culturales abiertos a visitantes, generalmente organizados por referentes locales.

Gastronomía con identidad

La propuesta gastronómica local acompaña la experiencia con platos regionales elaborados con productos de la zona. Almorzar en Maimará es una invitación a saborear recetas tradicionales y conocer historias familiares detrás de cada plato

Dato Curioso

El pueblo de Maimará fue elegido como el más lindo del mundo por los BTV (Best Tourism Villages) donde compitieron 65 países y 270 pueblos en el año 2025.

Esto posiciona a este pueblito como uno de los más buscados para conocer, por su turismo rural, su gastronomía regional y casera, un destino que aún conserva la tranquilidad y calma de sus pocos habitantes, un ritmo para adentrarse y no querer irse nunca más.