Deportes. Más de 100 competidores se sumaron al primer «Desafío TTT» en la ciudad de Tilcara

El evento, que combina actividad física y turismo, es organizado por la Secretaría de Deportes de Jujuy. En Tilcara, se lanzó la propuesta.

La ciudad de Tilcara se sumó este sábado al primer desafío del programa deportivo TTT, que contempla trekking, trail y triatlón y fue organizado por la Secretaría de Deportes de la Provincia de Jujuy. Una importante cantidad de participantes se sumaron a la propuesta deportiva al aire libre.

«El desafío TTT se consolidará como un evento de referencia en el calendario deportivo en toda la provincia, generando un importante impacto económico y turístico en la región”, expresó Luis Calvetti, secretario de Deportes de la Provincia.

En esta primera edición, la competencia en Tilcara ofreció a más de 100 participantes 12 kilómetros de nuevos desafíos con distancias entre Parque Lineal, Riveras del río Grande, Canal de la Soledad, circuitos técnicos y paisajes naturales que pusieron a prueba a los corredores más exigentes.

Calvetti, acompañado por la intendente de Tilcara, Sonia Pérez, detalló que el programa “Desafío TTT” combinará esta temporada actividad física y turismo, generando un importante movimiento económico para cada una de las ciudades o localidades que lo reciban.

Este proyecto es impulsado por el gobernador Carlos Sadir, dando continuidad a las políticas públicas deportivas que se implementan desde hace dos años, brindando un espacio para la recreación y el deporte.

La jefa comunal de Tilcara agradeció al gobernador por incluir a la ciudad quebradeña en el calendario deportivo y destacó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas que posicionan a Tilcara como un destino turístico deportivo de primer nivel.