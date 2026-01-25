El Carnaval de Jujuy llega a Mina Clavero y La Falda en Córdoba

La Casa de Jujuy en Córdoba fortalece los lazos de cooperación con localidades de la provincia para llevar el icónico Carnaval jujeño.

Para llevar el Carnaval jujeño a cada rincón, el secretario de Gobierno de Jujuy en Córdoba, Alberto Del Cura, concretó reuniones de trabajo con el intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga, y el secretario de Turismo de la localidad, Alberto Pérez. También se reunió con Lara López Mazzucco, directora de Eventos de La Falda.

En cada encuentro se ajustaron los detalles de lo que se viene: música, baile y toda la energía de la icónica fiesta, promocionando a Jujuy como un destino turístico lleno de cultura, color y tradición.

Además, otras localidades convocaron a la Casa de Jujuy para replicar estas expresiones en sus territorios, con el Carnaval, las tradiciones y la cultura como eje de atracción turística.

Esto refleja el interés y el reconocimiento hacia la identidad jujeña, y consolida la inserción de la provincia de Jujuy en el corazón de Córdoba, fortaleciendo los lazos entre ambas provincias.

30/01- Mina Clavero: promoción turística y Carnaval jujeño

31/01- Buen Pastor (Córdoba capital): promoción turística

01/02 – La Falda: promoción turística y Carnaval jujeño

02/02 – Carlos Paz: promoción turística y Carnaval jujeño

En la localidad de Las Tapias, el secretario del Gobierno de Jujuy en Córdoba mantuvo una reunión con la intendenta, Lucy Díaz, en la cual se firmó un convenio de Cooperación Turística y de Reciprocidad.

Este acuerdo tiene como objetivo promover la cultura, el turismo y la diversidad, fomentando el intercambio y el trabajo conjunto, para afianzar vínculos entre Jujuy y Las Tapias.

«Seguimos apostando a la cooperación mutua como una herramienta clave para generar oportunidades, potenciar identidades y construir una integración regional basada en el respeto y el desarrollo compartido» destacó Del Cura.