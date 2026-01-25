El  Personal de la Dirección de Deportes recibió una capacitación bajo el lema: “Aprender, jugar y crear”

La Secretaría de Desarrollo Humano a través de la Dirección de Salud Integral del municipio organizó una capacitación lúdica bajo el lema: “Aprender, jugar y crear”, al personal de la Dirección de Deportes que trabaja con niños, niñas y adolescentes y especialmente durante el período de las Colonias de Vacaciones 2026, brindando las herramientas necesarias para la contención, acompañamiento y empatía de los diferentes grupos etarios.

En este sentido, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, hizo referencia al trabajo que se viene realizando desde la Secretaría en cuanto a la contención, esparcimiento y generación de espacios para los niños, niñas y adolescentes de la ciudad, “estamos brindando una capacitación que tiene que ver con el vínculo entre los diferentes equipos de la Secretaría y que principalmente apunta a lo que estamos trabajando y generando en la punta del parque: puntos de encuentro y de pertenencia con distintos grupos ”.

También señaló, Altea, “principalmente estamos trabajando con los jóvenes para que vuelvan al parque San Martín y que tengan el personal que los reciba con las herramientas necesarias para los, acompañarlos y la empatía necesaria”.

Por su parte, la coordinadora de la Secretaría de Desarrollo Humano, Bárbara Benítez, describió la importancia de capacitar de manera permanente al personal del municipio, ” es muy importante tener preparado al personal del municipio, es una política que adoptamos y en el día de hoy la temática giró sobre las herramientas emocionales y queríamos trabajarlas y aunar en actividades, y tener al personal de Zona Gamer de ambos turnos preparados para bridarle a los chicos y jóvenes que vienen de las colonias diferentes propuestas”.

Finalmente, Mariana Vargas, personal de la Dirección de Salud Integral ,indicó que la intención de la capacitación era abordar los conocimientos desde un aprendizaje atractivo para el desarrollo de las actividades que desarrolla el municipio, “la capacitación se llama Aprender, Jugar y Crear y justamente lo que hacemos es la transmisiones lúdicas al personal que trabaja con niños, niñas y adolescentes. La idea es capacitar en una primera parte al personal de las colonias y después ampliar el aprendizaje todos los docentes que comparten la misma atención y dedicación”.