Cursos sobre Imagen digital y cómo Emprender cuando no se cuenta con capital para emprendedores

Con el objetivo de acompañar el crecimiento de los proyectos locales, el Club de Emprendedores de la Municipalidad de San Salvador convoca a emprendedores y público en general a participar de diferentes cursos formativos. El primero tiene que ver con “Emprender cuando no se cuenta con capital ni experiencia previa”, prevista para el día martes 27 de 10 a 12 horas en las instalaciones del Club de Emprendedores Av. España 1500. Los interesados pueden acceder al siguiente link para realizar la preinscripción https://forms.gle/13d4PUTevqRoW4Mx7.

En cuanto a los detalles del curso estará dictado por Candela Pisano, emprendedora y creadora de la marca Churro Queen. Los ejes que se abordaran están relacionados a la fe y la confianza como motores en etapas iniciales; Tomar decisiones sin certezas absolutas; Aprender en el camino sin paralizarse por el error y Construir seguridad personal mientras el proyecto se desarrolla. Se aclaró que no se requiere conocimiento previo, solo las ganas de sumergirte en el mundo emprendedor.

El segundo taller tiene que ver con Imagen digital + IA para emprendedores, a dictarse el día jueves 29 de enero de 18 a 20. La actividad te brindará una nueva propuesta para ayudarte a mejorar tus habilidades fotográficas.

El encuentro estará a cargo de Malu Habil, Licenciada en Artes Escénicas y directora de Metaarte, creadora de Meta Foto. La inversión tiene un costo de $12.000; se requiere pre inscripción y participa en el al grupo de WhatsApp https://chat.whatsapp.com/Dzyqt3Mi3WdLGKqJBD29Vu.