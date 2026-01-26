Noticias de Jujuy

Cursos sobre Imagen digital y cómo Emprender cuando no se cuenta con capital para emprendedores

Jujuy

Con el objetivo de acompañar el crecimiento de los proyectos locales, el Club de Emprendedores de la Municipalidad de San Salvador convoca a emprendedores y público en general a participar de diferentes cursos formativos. El primero tiene que ver con “Emprender cuando no se cuenta con capital ni experiencia previa”, prevista para el día martes 27 de 10 a 12 horas en las instalaciones del Club de Emprendedores Av. España 1500. Los interesados pueden acceder al siguiente link para realizar la preinscripción https://forms.gle/13d4PUTevqRoW4Mx7.

En cuanto a los detalles del curso estará dictado por Candela Pisano, emprendedora y creadora de la marca Churro Queen.  Los ejes que se abordaran están relacionados a la fe y la confianza como motores en etapas iniciales; Tomar decisiones sin certezas absolutas; Aprender en el camino sin paralizarse por el error y Construir seguridad personal mientras el proyecto se desarrolla. Se aclaró que no se requiere conocimiento previo, solo las ganas de sumergirte en el mundo emprendedor.

El segundo taller tiene que ver con Imagen digital + IA para emprendedores, a dictarse el día jueves 29 de enero de 18 a 20. La actividad te brindará una nueva propuesta para ayudarte a mejorar tus habilidades fotográficas.

 El encuentro estará a cargo de Malu Habil, Licenciada en Artes Escénicas y directora de Metaarte, creadora de Meta Foto. La inversión tiene un costo de $12.000; se requiere pre inscripción y participa en el al grupo de WhatsApp https://chat.whatsapp.com/Dzyqt3Mi3WdLGKqJBD29Vu.

También podría interesarte
Jujuy

Este sábado comienzan los Corsos Capitalinos 2026 en San Salvador de Jujuy

Jujuy

El Jueves de Ahijados llega al Mercado con todo el espíritu del carnaval

Jujuy

Epidemiología. Prevención del dengue: Salud continúa con descacharrado en Alto…

Jujuy

Haberes. El lunes 2 de febrero comienza el cronograma de pagos en Jujuy

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.