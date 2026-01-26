El Jueves de Ahijados llega al Mercado con todo el espíritu del carnaval

San Salvador de Jujuy ya empieza a palpitar el carnaval y el Mercado Central 6 de Agosto será escenario de una verdadera fiesta popular con la llegada del tradicional Jueves de Ahijados, una propuesta pensada para disfrutar en familia y con amigos.

La cita es el jueves 29 de enero, a partir de las 12 del mediodía, en Alvear esquina Balcarce, donde el público podrá vivir una jornada a puro ritmo, color y sabor. Habrá música en vivo, comidas regionales y el clima carnavalero que caracteriza a esta celebración tan esperada por los jujeños.

Sobre el escenario se presentarán Martín y su Charango, Brizas Norteña y Alejandro y la Wayraband, quienes pondrán a bailar a padrinos, ahijados y visitantes con un repertorio bien norteño.

La entrada será libre y gratuita, y desde la organización recordaron que está prohibido el ingreso con bebidas, ya que dentro del predio habrá propuestas gastronómicas y bebidas para disfrutar durante toda la jornada.