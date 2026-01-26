Noticias de Jujuy

Epidemiología. Prevención del dengue: Salud continúa con descacharrado en Alto Comedero, San Cayetano y Malvinas

Jujuy
Prevención del dengue: Salud continúa con descacharrado en Alto Comedero

Los equipos refuerzan el trabajo en la capital jujeña para evitar que se reproduzca el mosquito transmisor de la infección.

El Ministerio de Salud de Jujuy recordó a la comunidad la importancia de reforzar el descacharrado para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito que transmite la infección del dengue y que habita y se reproduce en el ámbito hogareño tanto en los ambientes interiores como en los espacios cercanos como patios, techos, jardines, galerías o terrenos.

Este insecto que adapta su ciclo de vida a la dinámica de las personas, usa cualquier recipiente rígido que pueda contener agua para poner sus huevos, los que luego serán larvas y en pocos días nuevos insectos con capacidad de picar y trasmitir dengue en nuestro propio entorno, ciclo que se acelera con las actuales condiciones, es decir, lluvias, humedad y altas temperaturas.

En el marco de la Campaña Provincial contra el Dengue para la presente temporada, los equipos sanitarios cumplen con jornadas programadas de descacharrado a través de Atención Primaria de la Salud (APS) y reiteran a los vecinos los elementos que deben descartarse, en especial cuando están en desuso y a la intemperie:

• Floreros

• Latas

• Botellas

• Neumáticos

• Baldes

• Palanganas

• Macetas

• Bebederos

• Lonas

• Bolsas

• Tuppers

• Potes de helado

• Tachos de pintura

El descacharrado inicia en cada jornada desde las 8.30 horas y se suspende por lluvias. En la semana se cumplirá en la capital jujeña de acuerdo a la siguiente programación:

• Martes 27/01: Zona CAPS Che Guevara

• Miércoles 28/01: Zona CAPS San Cayetano

• Jueves 29/01: Zona CAPS Malvinas

• Viernes 30/01: Barrio Tupac Amaru Sexta Etapa

• Eliminá todos los criaderos del mosquito Aedes Aegypti que habita y se reproduce en el ámbito hogareño

• Realizá descacharrado todos los días para descartar recipientes en desuso que puedan acumular agua donde el mosquito puede poner sus huevos: latas, botellas, neumáticos, juguetes, chapas, piletines, tanques

• Girá los objetos que se encuentran a la intemperie y que puedan acumular agua cuando llueve como baldes, palanganas, tambores, botellas

• Cambiá todos los días el agua de bebederos de animales y reemplazá el agua de floreros por arena húmeda

• Limpiá colectores de desagües de aire acondicionado, canaletas y techos y tapá los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua

• Desmalezá terrenos, jardines y patios

• Usá siempre repelentes siguiendo indicaciones del envase

• Utilizá ropa clara que cubra los brazos y las piernas, en especial en actividades laborales o recreativas al aire libre

• Colocá mosquiteros en puertas y ventanas y protegé cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras

• Cuando sea posible, usá ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones

• Utilizá repelentes ambientales como tabletas y espirales

• Fiebre de 39.5 grados o más

• Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones

• Náuseas y/o vómitos, diarrea, dolor abdominal

• Cansancio intenso

• Aparición de manchas en la piel

• Picazón y/o sangrado de nariz y encías

• Lo más importante: no te automediques

• Concurrí al CAPS, Nodo u hospital más próximo a tu domicilio

• Consultá desde tu dispositivo con Internet en http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ de lunes a viernes de 8 a 16 horas

