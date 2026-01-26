Epidemiología. Prevención del dengue: Salud continúa con descacharrado en Alto Comedero, San Cayetano y Malvinas
Los equipos refuerzan el trabajo en la capital jujeña para evitar que se reproduzca el mosquito transmisor de la infección.
El Ministerio de Salud de Jujuy recordó a la comunidad la importancia de reforzar el descacharrado para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito que transmite la infección del dengue y que habita y se reproduce en el ámbito hogareño tanto en los ambientes interiores como en los espacios cercanos como patios, techos, jardines, galerías o terrenos.
Este insecto que adapta su ciclo de vida a la dinámica de las personas, usa cualquier recipiente rígido que pueda contener agua para poner sus huevos, los que luego serán larvas y en pocos días nuevos insectos con capacidad de picar y trasmitir dengue en nuestro propio entorno, ciclo que se acelera con las actuales condiciones, es decir, lluvias, humedad y altas temperaturas.
En el marco de la Campaña Provincial contra el Dengue para la presente temporada, los equipos sanitarios cumplen con jornadas programadas de descacharrado a través de Atención Primaria de la Salud (APS) y reiteran a los vecinos los elementos que deben descartarse, en especial cuando están en desuso y a la intemperie:
• Floreros
• Latas
• Botellas
• Neumáticos
• Baldes
• Palanganas
• Macetas
• Bebederos
• Lonas
• Bolsas
• Tuppers
• Potes de helado
• Tachos de pintura
El descacharrado inicia en cada jornada desde las 8.30 horas y se suspende por lluvias. En la semana se cumplirá en la capital jujeña de acuerdo a la siguiente programación:
• Martes 27/01: Zona CAPS Che Guevara
• Miércoles 28/01: Zona CAPS San Cayetano
• Jueves 29/01: Zona CAPS Malvinas
• Viernes 30/01: Barrio Tupac Amaru Sexta Etapa
• Eliminá todos los criaderos del mosquito Aedes Aegypti que habita y se reproduce en el ámbito hogareño
• Realizá descacharrado todos los días para descartar recipientes en desuso que puedan acumular agua donde el mosquito puede poner sus huevos: latas, botellas, neumáticos, juguetes, chapas, piletines, tanques
• Girá los objetos que se encuentran a la intemperie y que puedan acumular agua cuando llueve como baldes, palanganas, tambores, botellas
• Cambiá todos los días el agua de bebederos de animales y reemplazá el agua de floreros por arena húmeda
• Limpiá colectores de desagües de aire acondicionado, canaletas y techos y tapá los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua
• Desmalezá terrenos, jardines y patios
• Usá siempre repelentes siguiendo indicaciones del envase
• Utilizá ropa clara que cubra los brazos y las piernas, en especial en actividades laborales o recreativas al aire libre
• Colocá mosquiteros en puertas y ventanas y protegé cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras
• Cuando sea posible, usá ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones
• Utilizá repelentes ambientales como tabletas y espirales
• Fiebre de 39.5 grados o más
• Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones
• Náuseas y/o vómitos, diarrea, dolor abdominal
• Cansancio intenso
• Aparición de manchas en la piel
• Picazón y/o sangrado de nariz y encías
• Lo más importante: no te automediques
• Concurrí al CAPS, Nodo u hospital más próximo a tu domicilio
• Consultá desde tu dispositivo con Internet en http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ de lunes a viernes de 8 a 16 horas
