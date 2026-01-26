Este sábado comienzan los Corsos Capitalinos 2026 en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recordó que el próximo sábado 31 de enero darán inicio los Corsos Capitalinos 2026, uno de los eventos culturales más esperados por los vecinos de la ciudad.

Desde la Dirección de Cultura informaron que los corsos se desarrollarán durante dos fines de semana. El primero tendrá lugar el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, en Avenida General Savio. En tanto, la celebración continuará el sábado 7 y domingo 8 de febrero, trasladándose a Avenida Forestal de Alto Comedero.

Como cada año, las comparsas, agrupaciones carnestolendas y artistas populares serán protagonistas de esta tradicional propuesta, que tendrá carácter competitivo. En ese marco, se recordó que cada comparsa deberá cumplir con una serie de requisitos establecidos en un reglamento específico, condición indispensable para participar y acceder a los premios.

Asimismo, se destacó que los corsos contarán con cinco categorías, y en cada una de ellas se premiará al primer, segundo y tercer puesto. Los premios serán abonados únicamente a aquellas comparsas que cumplan en su totalidad con los requisitos previstos en el reglamento vigente.