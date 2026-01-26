Haberes. El lunes 2 de febrero comienza el cronograma de pagos en Jujuy

La acreditación de haberes a los trabajadores de la administración pública se extenderá hasta el jueves 5 de febrero.

La Tesorería de la Provincia de Jujuy informó que el cronograma de pagos a la administración pública iniciará el lunes 2 de febrero y se extenderá hasta el jueves 5 de febrero.

Los haberes de los trabajadores del Estado provincial correspondientes la mes de enero se abonarán de la siguiente forma:

– Lunes 2 de febrero: veteranos de guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Autárquicos.

– Martes 3 de febrero: administración central, municipios, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano

– Miércoles 4 de febrero: Educación Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior

– Jueves 5 de febrero: organismos descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoría General y funcionarios