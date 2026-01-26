Habilitaron el Paso de Jama y recomiendan permanecer informados

Hasta las 12 horas de este lunes, estará habilitado el ingreso y la salida de todo tipo de vehículos. Las autoridades solicitan a la comunidad seguir información oficial y actualizada.

El Paso de Jama fue habilitado para todo tipo de vehículos y, en principio, hasta las 12 horas de este lunes 26 de enero, de acuerdo a lo establecido por las autoridades de Chile. Fue liberado tanto el ingreso como la salida de Argentina a través del paso fronterizo.

De acuerdo a los reportes oficiales del vecino país, las condiciones del tiempo permitieron habilitar la circulación de vehículos, muchos de los cuales se encuentran varados desde hace días debido al cierre del paso determinado por organismos chilenos.

Las autoridades del Gobierno de Jujuy recomiendan a la comunidad permanecer informada a través de las vías oficiales y seguir las actualizaciones de la situación para evitar inconvenientes, considerando que la habilitación del Paso de Jama está estipulada, en primera instancia, sólo hasta las 12 horas de este 26 de enero.

El Gobierno de Jujuy sostiene el diálogo y continuas gestiones con autoridades nacionales e internacionales, realizando un seguimiento permanente de la situación con el objetivo de brindar información, previsibilidad y preservar a la comunidad.