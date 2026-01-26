Incendios forestales. Brigadistas jujeños viajaron a Chubut para colaborar en el combate de incendios

17 brigadistas de Jujuy viajaron para trabajar en los incendios forestales dentro del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut.

El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, acompañó a 17 brigadistas de incendios forestales de Jujuy que, junto a equipos de Salta, Tucumán y Catamarca, trabajarán en la zona de Puerto Café, dentro del Parque Nacional Los Alerces; en el incendio forestal que ya afectó más de 10.000 hectáreas dentro de esa importante área protegida nacional en Chubut.

El ministro Álvarez destacó la vocación de servicio de este equipo de trabajo y agradeció el apoyo que van a brindar en la Patagonia. «Estamos orgullosos de su predisposición para esta tarea, en donde seguramente mostrarán su gran profesionalismo”.

Las y los brigadistas jujeños que viajaron a Chubut en esta ocasión, son: Aldo Altamirano, Eduardo Cuba, Noemí Bejarano, Aylén Cari, Daniela Cruz, Delia Cuevas, Darío Domínguez, Soledad González, Miguel Malatine, Rodrigo Puca, Fabián Ramoa, Horacio Serrano, Jorge Heredia, Catriel Villegas, Paola Zamboni, Silvina Villa, Roxana León.

Este equipo trabajará durante 14 días en Chubut, y luego serán relevados por un nuevo grupo de brigadistas, que ya están trabajando para fortalecer las capacidades y estar listos al momento de viajar.

