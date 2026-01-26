Inscripciones abiertas para participar del Laboratorio de las Alturas

Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, a través del Festival de Cine de las Alturas, anunció la apertura del programa que impulsa el desarrollo de proyectos de ficción en Jujuy.

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, a través del Festival Internacional de Cine de las Alturas, anunció la apertura de inscripciones a la octava edición del Laboratorio de las Alturas, el programa de desarrollo de proyectos audiovisuales que acompaña a realizadores y productoras de la provincia en la etapa de crecimiento creativo y productivo de sus obras.

El Laboratorio de las Alturas se consolida como una herramienta estratégica para el fortalecimiento de la industria audiovisual jujeña, brindando instancias de formación, asesoramiento y vinculación profesional que permiten mejorar la calidad artística, narrativa y de producción de los proyectos, y favorecer su proyección a nivel nacional e internacional.

En esta nueva edición, el programa amplía su alcance: por primera vez podrán postularse no solo largometrajes de ficción, sino también cortometrajes de ficción, con el objetivo de acompañar nuevas trayectorias creativas, diversificar los formatos y potenciar el crecimiento integral del sector audiovisual provincial.

La convocatoria estará abierta hasta el 1 de marzo de 2026 y está destinada a productoras, productores y realizadores de Jujuy que cuenten con proyectos inéditos de ficción en etapa de desarrollo.

Entre los proyectos postulados se seleccionarán seis propuestas: tres largometrajes y tres cortometrajes de ficción, que participarán de una clínica de desarrollo compuesta por tres tutorías especializadas en guion, dirección y producción.

Las dos primeras tutorías se realizarán de manera virtual durante los meses de marzo y abril de 2026, mientras que la tercera instancia será presencial en mayo, en el marco de la 11ª edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas, donde además se llevará a cabo una sesión final de pitch ante instituciones y referentes de la industria audiovisual.

Las tutorías estarán a cargo de realizadores y productores de trayectoria nacional e internacional, seleccionados por la organización del programa.

Los proyectos participantes del pitch competirán por importantes beneficios otorgados por instituciones colaboradoras del programa:

Los proyectos beneficiarios serán anunciados durante la ceremonia de clausura de la 11ª edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas.

Las inscripciones se realizan de manera online a través de la página web del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy:

www.iaaj.jujuy.gob.ar

Consultas:

[email protected]

El Laboratorio de las Alturas forma parte de una política pública sostenida del Gobierno de Jujuy para impulsar la profesionalización, la creación y la proyección internacional del audiovisual jujeño, consolidando a la provincia como un polo activo de producción y desarrollo de contenidos.