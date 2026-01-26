Secretaría de Infraestructura. Obras de puesta en valor de escaleras urbanas en San Salvador: siete, en plena ejecución

Las obras se dan en siete puntos que conectan el barrio Centro con otro seis barrios de la capital provincial. Tres, a punto de finalizar.

Las obras de puesta en valor de escaleras en San Salvador se dan desde la Secretaría de Infraestructura del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV) y comprenden tareas de reparación integral, mejoras en accesibilidad, iluminación y seguridad en puntos que conectan Cuyaya, Alto Gorriti, Ciudad de Nieva, Belgrano, San Martín y El Chingo con el barrio Centro.

Actualmente, tres intervenciones se encuentran en etapas finales y cuatro en instancias iniciales de ejecución.

En la conexión entre el pasaje Valladolid, en el barrio Ciudad de Nieva, y las calles San Martín y Patricias Argentinas, en el centro capitalino, las obras registran un 95 % de avance.

Las tareas incluyeron la demolición y reconstrucción de la escalera, incorporando descansos y miradores; ejecución de cordón cuneta en ambos accesos; reparación de carpetas de piso sobre escalones; construcción de veredas nuevas; caminerías y rampas de acceso; fabricación, instalación y pintura de barandas y pasamanos; reparación e instalación de columnas de alumbrado; y colocación de bolardos. Al presente, restan trabajos de pintura reglamentaria en cordón y rampa de acceso, además de pintura en paredes de la escalera.

En la conexión entre calle Goyechea, en barrio Villa San Martín, y las calles Patricias Argentinas y Fascio, en el centro, las obras alcanzan un 90 % de avance.

En este sector se realizaron tareas de demolición y construcción de veredas y cordón cuneta en ambos accesos; reparación de carpetas de piso sobre escalones; construcción de rampas de acceso; instalación de barandas y pasamanos; reparación e incorporación de columnas de alumbrado; y pintura de barandas. Restan la colocación de bolardos en veredas, pintura reglamentaria en cordón y rampas, y pintura en paredes de la escalera.

En las escaleras que vinculan el barrio Villa Belgrano, en calle Santa María de Oro, con calle Lavalle, en el barrio Centro, las obras también registran un 90 % de ejecución.

Allí ya se concretaron trabajos de cordón cuneta en ambos accesos, reparación de carpetas de piso sobre escalones, construcción de veredas nuevas, rampas de acceso, instalación de barandas y pasamanos, reparación y colocación de columnas de alumbrado y pintura de barandas. Restan tareas finales de colocación de bolardos en veredas y pintura reglamentaria en cordones, rampas y paredes de la escalera.

En la conectividad entre el centro y el B° El Chingo, de calle San Martín a calle 11 de junio, los trabajos avanzaron en un 10%. Al presente ejecutan la construcción de cordón cuneta, vereda y rampa en acceso. Para luego proseguir con la reconstrucción de carpeta de piso en escalera; construcción de barandas metálicas; reparación de columnas de alumbrado; colocación de bolardos en vereda; pintura reglamentaria en cordón y rampa de acceso, y pintura en paredes de escalera.

Por su parte las tareas de mejora de la conexión entre B° Gorriti (intersección Avda el Éxodo y calle Campero) y B° Alto Gorriti (calle Santa Catalina) avanzó al 10%. Entre las obras realizadas, están las de cordón cuneta en acceso, construcción de veredas y muro de borde. Mientras que continuarán en lo próximo con la demolición y reconstrucción de escalera, vereda y rampas de acceso; instalación de columnas de alumbrado, barandas y pasamanos; pintura reglamentaria en cordón y rampa de acceso, y pintura en paredes de escalera.

Las tareas en la escalera que da a la intersección Avda. el Éxodo y calle República de Siria en barrio Gorriti , la obra alcanzó un 30% de avance. Al presente los equipos ejecutan la demolición de escaleras para su reconstrucción, para luego continuar con la construcción de cordón cuneta, veredas y rampas en accesos. En el futuro proyectan la colocación de columnas de alumbrado, barandas metálicas, pintura reglamentaria en cordón y rampa de acceso, y pintura en paredes de escalera.

Finalmente, las obras en la interconexión entre calles Buenos Aires e Iguazú, hacia los barrios Cuyaya y Moreno, iniciarán próximamente.

Las obras mencionadas son parte del Plan de Mejoras de Conectividad Peatonal en barrios de la capital provincia, e iniciaron a fines de 2025 desde la Secretaría de Infraestructura. Configuran una inversión 100% de fondos provinciales en el ejido municipal de la capital provincial, con el objetivo de mejorar las condiciones de la vida cotidiana de la ciudadanía.