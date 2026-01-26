Turismo. El Tren Solar de la Quebrada y Jujuy se proyectan al mundo en la Feria Internacional de Turismo de Madrid

Jujuy participó de FITUR Madrid 2026 presentando al Tren Solar de la Quebrada como una experiencia turística innovadora y sostenible.

Jujuy participó de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR 2026), uno de los eventos más relevantes del calendario turístico mundial, donde presentó su propuesta integral de desarrollo turístico sustentable, con el Tren Solar de la Quebrada como uno de los proyectos emblemáticos de la provincia.

Durante la feria, el Tren Solar fue destacado como una experiencia innovadora que articula energía limpia, patrimonio cultural y turismo con propósito en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. La presencia jujeña en FITUR permitió fortalecer vínculos con operadores internacionales, organismos turísticos y referentes del sector, posicionando a la provincia como un destino con identidad, visión de futuro y compromiso ambiental.

Desde Madrid, el presidente del Tren Solar de la Quebrada, Juan Cabrera, subrayó la importancia de la participación en este encuentro internacional: “El Tren Solar no es solo una propuesta turística, es una política pública que muestra cómo Jujuy innova, cuida su patrimonio y apuesta a un desarrollo sostenible con identidad propia. Estar en Madrid es abrirle al mundo una experiencia que nace en los Andes y mira al futuro.”

La participación en FITUR se enmarca en la estrategia de promoción internacional de Jujuy, orientada a consolidar su presencia en mercados estratégicos y a visibilizar proyectos que integran turismo, desarrollo territorial y sostenibilidad. En este contexto, el Tren Solar se presenta como un modelo de movilidad turística sustentable único en la región y un símbolo del rumbo que la provincia impulsa para su crecimiento.

Con iniciativas como esta, Jujuy reafirma su posicionamiento internacional, mostrando al mundo una forma de hacer turismo que pone en valor el paisaje, la cultura y la innovación, y que proyecta desde los Andes una identidad auténtica y comprometida con el futuro.