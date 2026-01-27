El Ballet Municipal “Juventud Prolongada” participará de un certamen internacional en Brasil

El Ballet Municipal “Juventud Prolongada” representará a la provincia de Jujuy y a la Argentina en un importante certamen internacional que se desarrollará en la ciudad de Florianópolis, Brasil, donde participarán delegaciones de toda Sudamérica.

Al respecto, el director del ballet, Gustavo Aybar, expresó su alegría por esta nueva oportunidad, “estamos muy felices y contentos de poder representar a la provincia y a Argentina en un certamen sudamericano, ya que nosotros, como ganadores del Martín Fierro, estamos habilitados a representar a todos los argentinos en este certamen, en Florianópolis, Brasil”.

Aybar remarcó además el fuerte sentido identitario de la propuesta artística que llevará la delegación jujeña, “sentimos muchísimo orgullo de poder representar a Jujuy una vez más, sobre todo, y llevar coreografías netamente jujeñas, como ‘Las Bordadoras de Caspalá’ y el ‘Carnaval jujeño’, con toda la algarabía y el colorido que nos caracteriza”. Además detalló, “somos cuarenta integrantes, todos abuelos de diferentes barrios de la ciudad de San Salvador de Jujuy, y también de diferentes departamentos de la provincia”.

“Se trata de un evento competitivo, donde va a haber jurado internacional; compiten todos los países de Sudamérica, con premios importantísimos en efectivo y también contratos para trabajar en cruceros y producciones de Disney”, explicó Aybar.

Finalmente, el director agradeció el acompañamiento de la comunidad, “estamos con muchas expectativas, poder llevar algo bonito y representar muy bien a todos los jujeños, sobre todo, y a todos los argentinos. Muchas gracias a todos por estar siempre acompañándonos, un saludo para todos los jujeños”.

Nota audiovisual : https://youtu.be/gZ19b7wq9cw