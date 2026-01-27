IVUJ. El Gobierno de Jujuy construye 288 departamentos en Alto Comedero

Las obras se emplazan en el sector de las 150 Hectáreas. Se trata de departamentos de dos dormitorios, con una superficie de 66 a 68m2.

Autoridades provinciales de Hacienda y Finanzas, del IVUJ, de la Cámara Jujeña de la Construcción y de la UOCRA Jujuy realizaron un recorrido por la obra en construcción de 288 departamentos e infraestructura que está edificando el Gobierno de Jujuy a través del organismo de vivienda en el barrio Alto Comedero.

Estuvieron presentes el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo; el presidente y el vocal técnico del Directorio del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), José Luis Paiquez y Sergio Soria, respectivamente; el presidente de la Cámara Jujeña de la Construcción, Nicolás Benicio, el secretario general de la UOCRA Jujuy y diputado, Ramón Neyra; representantes de las empresas constructoras, y personal del departamento Construcciones del Instituto.

En la ocasión, el ministro Cardozo ponderó los avances en la obra 288 departamentos en Alto Comedero, destacando que lo que se observa da cuenta de que la construcción podrá estar en el periodo estipulado.

El titular de Hacienda también detalló que “en este año que se inicia continuamos con un ciclo de obras, para febrero están previstas dos licitaciones, y vamos a seguir avanzando con el presupuesto que tenemos aprobado para que este año sea aún más productivo que el anterior, el presupuesto de 2026 prevé un 50% más que el año pasado”, dijo.

Por su parte, Paiquez explicó que “la planificación de los 288 departamentos en Alto Comedero está dividida en 7 proyectos, es decir 7 obras que forman las 288 viviendas donde hay 5 empresas jujeñas trabajando, con mano de obra jujeña”, aseguró, al tiempo que detalló que se trata de “departamentos de dos dormitorios, con una superficie de 66 a 68m2 depende el tamaño de los balcones también, con un tiempo estipulado de obra entre 18 a 24 meses entre los 7 proyectos”, sostuvo.

Respecto a la adjudicación de estas viviendas, el titular del IVUJ detalló que “las familias jujeñas ya adhirieron y participaron del sorteo público, y ya estamos evaluando los legajos de acuerdo al orden de prelación de ese sorteo, esperamos que para el 2027 -teniendo en cuenta el periodo de obra- será posible adjudicar las primeras unidades funcionales”, manifestó.

“288 Departamentos e Infraestructura en Alto Comedero” es una operatoria del IVUJ que plantea la coparticipación de los sectores público – privado y con ahorro previo de parte de las personas interesadas en aplicar al proyecto.

Los 288 departamentos se emplazan en el sector 150 Hectáreas del barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. Junto a otras operatorias ya edificadas por el Instituto en ese espacio, la propuesta mejora de manera inmediata el sector y fomenta una comunidad activa y conectada.

Cada departamento cuenta con 2 dormitorios, cocina, baño y balcón, priorizando el diseño, la iluminación y la ventilación natural. Las torres se agrupan dejando un espacio verde lineal, diseñado para el encuentro y la recreación. Además, las dársenas de estacionamiento en la calle aseguran una circulación fluida y ordenada, garantizando la continuidad en la movilidad del barrio.