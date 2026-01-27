Jujuy será sede de un test match internacional entre Los Pumas y Australia

El vicegobernador de la Provincia y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, anunció que la Selección Argentina de Rugby volverá a jugar en Jujuy, el 29 de agosto, cuando enfrente a Australia en un test match internacional, en el marco de la preparación de ambos equipos de cara al Mundial de Rugby.

El encuentro será posible gracias a un convenio firmado por el gobernador Carlos Sadir con la Unión Argentina de Rugby (UAR), que garantiza la llegada del seleccionado nacional a la provincia.

Del anuncio participaron el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas; el secretario de Deportes, Luis Calvetti; el representante del CFI en Jujuy, Marcelo Abrahan; y la directora provincial de Deportes de la Mujer, Gabriela Zárate.

Jujuy se consolida como sede de grandes eventos deportivos, con impacto deportivo, turístico y económico para toda la provincia.