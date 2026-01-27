Turismo. Homenaje al monumento natural Laguna de Pozuelos en la XV edición del festival

El encuentro cultural y natural será este miércoles 28 de enero. Participarán autoridades, artesanos y artistas musicales.

Llega la XV Edición del Festival en Homenaje al Monumento Natural Laguna de los Pozuelos. El encuentro cultural y natural de este miércoles 28 de enero combinará tradiciones ancestrales, la presentación de planes de conservación ambiental y la inauguración de un nuevo hito artístico para la región.

Bajo el marco de la preservación y el respeto por nuestra tierra, la jornada contará con la presencia de autoridades, artesanos locales y una variada cartelera de artistas populares.

08:30 hs. – Izamiento de la Bandera Nacional.

09:30 hs. – Traslado al predio del festival (a orillas de la Laguna “Camino a Lagunillas de Pozuelos”). Recepción de visitantes y autoridades.

10:00 hs. – Ceremonia de Ofrenda a la Pachamama.

10:30 hs. – Apertura oficial de stands:Comidas regionales. Artesanías y alfarería de Casitas. Punto de avistamiento de aves.

11:00 hs. – Presentación del Plan de Gestión de la RB (Reserva de la Biósfera) Laguna de Pozuelos.

12:00 hs. – Inauguración del monumento “Corazón de Flamenco”.

Festival Cultural y Musical

Al finalizar los actos protocolares, tendrá inicio la celebración con la actuación de destacados artistas y grupos:

Música y Canto: PUYAI, Raúl Alberto Gutiérrez, Víctor Raúl Barboza y Mati Leites. Danza y Tradición: Ballet Suyana Tajkiri, copleros, anateros, solistas y el tradicional Baile del Flamenco.

Colectivos

Reservas de viaje desde Jujuy: 388409661

Desde Abra Pampa: 3885165292 / 3885167528