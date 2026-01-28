Taller de decoración de gorros y morrales carnavaleros en el CIC Alberdi

Ante la proximidad del carnaval 2026 el equipo de trabajo del Centro de Integración Comunitaria (CIC) del barrio Alberdi organizó un taller de decoración de gorros y morrales mediante el cual los vecinos aprendieron a pintar y personalizar esos artículos típicos de las celebraciones carnestolendas. La actividad, avalada por la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, forma parte del ciclo de talleres de verano que constituyen un espacio de aprendizaje y contención para impulsar pequeños emprendimientos entre la comunidad.

Durante la jornada, el administrador del CIC Alberdi, Javier Ugarte, destacó el respaldo brindado por el municipio a las diversas iniciativas que organizan los integrantes del mencionado espacio. “Queremos agradecerle al secretario Rodrigo Altea por facilitarnos estos talleres de verano y que podamos brindarlos a la comunidad, y hoy estamos realizando el tema de los morrales y gorros con motivos del carnaval para que las personas puedan contar con su propio kit carnavalero”, mencionó.

Al mismo tiempo, precisó que el taller de decoración fue organizado a partir de la inquietud de los vecinos y de la profesora Sonia Núñez, quien forma parte del equipo de trabajo de la institución. A partir de la temática abordada durante el taller comentó que, “se facilitó todo el trabajo con técnicas nuevas para que puedan los vecinos contar con su propia vestimenta”. Asimismo, mencionó que dado el éxito de la convocatoria se prevé una nueva jornada de trabajo para que más vecinos se sumen y aprendan las técnicas decorativas. “Los vecinos pueden consultar en la página del CIC Alberdi y también en las redes del municipio”, precisó.

La coordinadora de los talleres del CIC, Fernanda Juárez, remarcó que desde dicho espacio “estamos acompañando a la comunidad donde nuestra profesora Sonia Núñez está brindando cursos de contención y talleres para toda la familia para que puedan asistir y ahora con esta propuesta de tradiciones mediante el pintado de morrales y gorritos”.

Recordó además que, “todo el año se está brindando esta atención, como así también disponemos de otros cursos, como peluquería y asesoría legal, que ya lo tenemos gratuitamente desde enero, y también odontología gratuita, así que invitamos a los vecinos a que se acerquen”.

Por su parte, la profesora Sonia Núñez, puntualizó que mediante el mencionado taller se procuró, “ofrecerle a la comunidad, a la gente del barrio y a todos los que se quieran acercarse al CIC la posibilidad de hacerse el morral y pintar el sombrero carnavalero”.

“No estamos haciendo una temática específicamente carnavalera, pero también le damos un toque femenino porque no todo el año vamos a usar el diablo, pero el sombrerito nos va a servir todo el año”, dijo, para luego subrayar que, “la idea era brindarles herramientas con elementos que tenemos en casa como para que podamos hacer un producto y venderlo”.

Con acuerdo a esto último sostuvo que, “motivamos a las señoras a que hagan con lo que tienen en sus casas y puedan vender estos productos, y sabemos que en los barrios hay alguna comparsa o alguna agrupación de manera que uno puede generarse algún ingreso haciendo esta temática”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/XVMjmrOxcek