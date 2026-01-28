Turismo y Cultura. Jujuy es la provincia con mayor crecimiento hotelero de la Argentina en las últimas tres décadas

La transformación de la matriz productiva de Jujuy alcanzó un hito sin precedentes. Más camas, una mejora sustancial en los estándares de servicio y creación de miles de puestos de trabajo.

Según los últimos relevamientos estadísticos del sector, Jujuy se posiciona como la provincia argentina en la que más creció la cantidad de establecimientos hoteleros durante los últimos 30 años, liderando el desarrollo de infraestructura turística a nivel nacional.

Este crecimiento sostenido, es el resultado de una visión estratégica a largo plazo que ha logrado convertir a la provincia en un destino de preferencia tanto para inversores como para turistas de todo el mundo.

Lo que hace tres décadas era una oferta concentrada y estacional, hoy se convirtió en una red diversa de alojamientos que abarca desde hoteles boutique en la Quebrada de Humahuaca hasta desarrollos de alta gama en los Valles y la Puna. Este fenómeno no solo implica más camas disponibles, sino también una mejora sustancial en los estándares de servicio y la creación de miles de puestos de trabajo genuinos para los jujeños.

Desde el Ministerio de Cultura y Turismo destacaron que este liderazgo nacional es fruto de políticas de incentivo a la inversión privada y la promoción de Jujuy en los principales mercados globales. «Que seamos la provincia que más creció en infraestructura hotelera en 30 años no es casualidad; es el reflejo de una provincia que ofrece previsibilidad y que ha decidido hacer del turismo uno de sus principales motores de desarrollo» , señalaron fuentes oficiales.

El auge hotelero permitió que localidades que antes eran de paso se conviertan en centros receptivos de importancia, fomentando el desarrollo de la gastronomía, el transporte y el comercio local. La expansión de la oferta de alojamiento fue el pilar fundamental para sostener el crecimiento de la demanda turística, que año tras año rompe récords de ocupación.

Este liderazgo en infraestructura, sumado a las recientes firmas de convenios de calidad en ferias internacionales como FITUR, ratifica que Jujuy pasó de ser una promesa turística a una realidad consolidada. La provincia hoy combina la mayor expansión hotelera de las últimas tres décadas con una apuesta firme por la capacitación y la mejora continua de su oferta turística.

