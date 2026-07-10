Villa Jardín de Reyes celebró el 9 de Julio con una jornada de encuentro, movimiento y vida saludable

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante , en la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes, la actividad “Activar tu Independencia, Escribir tu Historia”, una propuesta organizada en el marco de la conmemoración del Día de la Independencia que convocó a vecinos y familias a participar de espacios recreativos, deportivos y de promoción de hábitos saludables.

La jornada incluyó actividades físicas, juegos, propuestas de alimentación saludable, intervenciones de la Zona Gamer y exhibiciones deportivas, generando un espacio de integración comunitaria en la previa del inicio de las vacaciones de invierno.

El subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, destacó el valor de estas iniciativas para fortalecer el vínculo con los vecinos y poner en valor los espacios municipales. “Con mucho colorido, aprovechamos este lugar tan lindo como es la Delegación de Villa Jardín de Reyes para desarrollar actividades y, al mismo tiempo, prepararnos para la importante tarea que tendremos durante el receso invernal, cuando muchas familias se acercan a disfrutar de la plaza, la naturaleza y los espacios públicos del sector”, expresó.

Asimismo, señaló que estas propuestas forman parte de una agenda permanente de trabajo. “Siempre impulsamos actividades que también permiten difundir los talleres que se desarrollan desde el municipio o junto a vecinos que colaboran para construir una comunidad más amigable, con diálogo y participación permanente”, afirmó.

Por su parte, la directora de la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes, Silvia Isuregui, resaltó el trabajo conjunto entre las distintas áreas municipales y adelantó la programación prevista para las vacaciones de invierno.

“Es muy importante trabajar de manera articulada con otras secretarías porque también permite mostrar todo lo que se realiza en la delegación. Durante el receso tendremos juegos y actividades para los chicos, además de los 26 talleres que funcionan actualmente, donde se dictan propuestas de formación en mecánica, tango, folclore, danzas árabes, canto, guitarra y distintas disciplinas deportivas”, explicó.

La funcionaria destacó además la amplia participación de la comunidad. “Actualmente contamos con alrededor de 300 personas participando de los talleres y hoy también estamos acompañando a los alumnos del Bachillerato a Distancia, que ya comienzan a promocionar sus estudios”, comentó.

En tanto, el coordinador de Actividades Físicas y Deportivas para Adultos Mayores, Sergio Armata, explicó que la propuesta buscó conmemorar la fecha patria promoviendo el bienestar integral.

“Con motivo del 9 de Julio lanzamos esta actividad que denominamos ‘Activar tu Independencia, Escribir tu Historia’. Quisimos celebrarla a través del movimiento, la actividad física, la alimentación saludable y la expresión corporal. Estamos muy contentos por la respuesta de los vecinos que participaron de esta jornada”, señaló.

Además, invitó a la comunidad a sumarse a las actividades que continúan desarrollándose en la Estación Saludable. “Seguimos con talleres de yoga, caminatas, actividades con bicicletas eléctricas y muchas otras propuestas gratuitas para adultos y adultos mayores, en los horarios de 9 a 12.30 y de 17 a 20 horas”, indicó.

Finalmente, Bárbara Benítez, integrante del equipo de la Zona Gamer, explicó que durante la jornada se presentó una adaptación territorial del proyecto “Protagonistas”, destinado a promover hábitos saludables entre niños y adolescentes.

“Trabajamos contenidos vinculados a la alimentación, la hidratación, el uso responsable de las pantallas y las emociones, siempre desde el juego y el movimiento. Para esta oportunidad adaptamos el proyecto con tableros interactivos y juegos gigantes para que los chicos puedan aprender, compartir y relacionarse desde otro lugar”, detalló.

Nota audiovisual: https://youtu.be/HCIyoSwiLfg