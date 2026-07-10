Deportes. El Gobierno de Jujuy acompaña el torneo de fútbol infantil «Brocha» Jurado

La competencia, organizada por Fundación El Milagro, reunirá este viernes en La Tablada a escuelas de fútbol de Alto Comedero y rendirá homenaje a Jorge «Brocha» Jurado por su trayectoria en la formación deportiva.

El Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos, Trabajo y Deportes, acompañará la realización del torneo de fútbol infantil «Jorge ‘Brocha’ Jurado», organizado por Fundación El Milagro, que se disputará este viernes desde las 8 en el estadio La Tablada.

La iniciativa forma parte del trabajo articulado que impulsa la Provincia junto a instituciones deportivas y sociales para promover el deporte como herramienta de integración, formación y desarrollo de niños y niñas. En esta oportunidad, el certamen tendrá además un significado especial al rendir homenaje en vida a Jorge «Brocha» Jurado, reconocido por su compromiso con la formación de generaciones de futbolistas jujeños.

El torneo estará destinado a las categorías 2013-2014, 2015-2016 y 2017-2018 y contará con la participación de las escuelas La 14, La 18, Titanes, Atlético B3, Brochitas Junior, Olimpia, Fundación El Milagro y Llamitas, representantes de distintos sectores de Alto Comedero.

En el marco del sorteo del fixture, realizado en la sede de Fundación El Milagro, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, destacó el trabajo conjunto con las instituciones barriales y valoró el acompañamiento permanente del gobernador Carlos Sadir y del ministro Normando Álvarez García para fortalecer el deporte en toda la provincia.

Asimismo, señaló que el torneo constituye un merecido reconocimiento a Jorge «Brocha» Jurado por su trayectoria y su aporte a la formación infantojuvenil, destacando el legado que dejó en numerosas generaciones de niños y jóvenes que se iniciaron en el fútbol a través de su escuela deportiva.