Fecha patria. Humahuaca fue escenario del acto central por el Día de la Independencia

Con la participación del vicegobernador Alberto Bernis, autoridades provinciales, municipales, instituciones y más de 120 delegaciones, Jujuy conmemoró el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.

Jujuy conmemoró el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia con el acto central realizado en Humahuaca, ciudad que, por disposición del Decreto Provincial N.º 3248-G-2017, es sede de esta celebración cada 9 de Julio en reconocimiento al papel decisivo que desempeñó la Quebrada de Humahuaca durante la Guerra de la Independencia.

La ceremonia fue encabezada por el vicegobernador Alberto Bernis, a cargo del Poder Ejecutivo Provincial, junto a la intendenta de Humahuaca, Karina Paniagua. Participaron además autoridades provinciales y municipales, legisladores, representantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, instituciones educativas y más de 120 delegaciones de distintos puntos de la provincia.

El acto se desarrolló frente al Monumento a los Héroes de la Independencia e incluyó el izamiento de la Bandera Nacional y de la Bandera Nacional de la Libertad Civil, la entonación del Himno Nacional Argentino, la colocación de ofrendas florales y un minuto de silencio en homenaje a quienes dieron su vida por la libertad de la Patria.

Durante la conmemoración se recordó que, tras la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816, el territorio jujeño fue escenario de decisivos enfrentamientos que permitieron sostener la libertad conquistada. En particular, se destacó el protagonismo de la Quebrada de Humahuaca y el legado del general Manuel Eduardo Arias en la defensa del norte argentino.

En la oportunidad, Bernis transmitió el saludo del gobernador Carlos Sadir, quien estuvo presente en los actos desarrollados en Tucumán. Asimismo, resaltó el profundo significado que la fecha patria tiene para Jujuy y reafirmó el reconocimiento al aporte histórico de Humahuaca y de toda la Quebrada en la consolidación de la independencia nacional.

Por su parte, la intendenta Karina Paniagua expresó su satisfacción por recibir una vez más los actos oficiales del 9 de Julio y destacó el compromiso permanente de la comunidad humahuaqueña con la preservación de la memoria histórica y el legado de los hombres y mujeres que lucharon por la independencia.

Finalizada la ceremonia protocolar, se desarrolló el tradicional desfile cívico, militar y gaucho sobre la calle Belgrano, con la participación de instituciones educativas, organizaciones civiles, fuerzas de seguridad, agrupaciones tradicionalistas y delegaciones de toda la región.

Acompañaron la ceremonia el jefe de la Guarnición Ejército Jujuy, coronel Javier Julián Rojo; el juez de la Suprema Corte de Justicia, Lisandro Aguiar; ministros del Poder Ejecutivo, legisladores provinciales, funcionarios provinciales y municipales, representantes de instituciones intermedias y vecinos que se sumaron a la celebración.

La conmemoración permitió renovar el reconocimiento al protagonismo que tuvo Jujuy en la gesta emancipadora y reafirmar el compromiso de preservar la memoria de quienes defendieron la independencia argentina desde el norte del país.