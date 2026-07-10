Encuentro. Sadir dialogó con jóvenes de la FURP sobre el presente y el futuro de Jujuy y la Argentina

Sadir recibió a jóvenes becarios de la Fundación Universitaria del Río de la Plata de distintas provincias y compartió la visión de desarrollo y crecimiento que impulsa Jujuy.

El gobernador Carlos Sadir recibió en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno a jóvenes de distintas provincias becarios de la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), con quienes mantuvo un encuentro de intercambio sobre política, actualidad y los desafíos del desarrollo del país.

Durante un desayuno de trabajo, el mandatario compartió con los participantes una charla centrada en la realidad nacional, el futuro de la Argentina y el proceso de crecimiento que atraviesa Jujuy, haciendo especial referencia a la diversificación de la matriz productiva, el desarrollo turístico y el potencial de la actividad minera.

En ese marco, Sadir destacó que los propios jóvenes eligieron a Jujuy como destino de su viaje grupal previo a la beca FURP Junior USA por considerar a la provincia como un territorio en crecimiento y con grandes perspectivas de desarrollo.

«Charlamos sobre política, actualidad y sobre la proyección de Jujuy y de Argentina. Me contaron que eligieron a Jujuy como destino de su viaje grupal porque nos ven como una provincia en movimiento, que crece, con una matriz productiva diversa, un turismo en expansión y un gran potencial de desarrollo», expresó el gobernador.

Asimismo, repasó algunas de las principales transformaciones que impulsan el desarrollo provincial, entre ellas la puesta en valor del Cabildo de Jujuy, la inauguración del Centro Cultural Lola Mora, el funcionamiento del Tren Solar de la Quebrada y el crecimiento de la actividad comercial y turística en distintas localidades de la provincia.

También remarcó el posicionamiento de Jujuy como uno de los principales actores del triángulo sudamericano del litio y destacó el proceso de diversificación productiva que viene consolidando la provincia, junto con un contexto de paz social que favorece la inversión y el crecimiento.

Sadir valoró, además, el compromiso de los jóvenes participantes y señaló que «son jóvenes con vocación de servicio y compromiso público. Se les nota que tienen ganas de aprender, de conocer y de volver para aportar a cada una de sus provincias».

Del encuentro participaron representantes de Jujuy, La Pampa, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Neuquén, Salta y Catamarca, quienes en septiembre realizarán un viaje de formación a los Estados Unidos en el marco de la Beca FURP Junior USA.

Por su parte, la diputada provincial Agustina Guzmán, becaria del programa FURP Junior USA, destacó que la provincia fue elegida como instancia previa al viaje para conocer de primera mano las experiencias vinculadas al desarrollo productivo y las transformaciones impulsadas en Jujuy.

La legisladora explicó que son quince los jóvenes seleccionados para participar del programa de formación, que se desarrollará entre el 12 de septiembre y el 4 de octubre en Texas, Washington D.C. y Nueva York, donde profundizarán conocimientos sobre el funcionamiento institucional, político y económico de los Estados Unidos, con el objetivo de incorporar herramientas que contribuyan al desarrollo de la Argentina.