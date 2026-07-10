TREN SOLAR . El Tren Solar y una noche única de Cielo en Movimiento: el eclipse lunar más profundo del año

El 27 de agosto, el Tren Solar suma una salida especial: un eclipse lunar que cubrirá el 93% de la Luna, desde uno de los cielos más limpios del país.

El próximo 27 de agosto, Cielo en Movimiento, la experiencia de astroturismo nocturno del Tren Solar de la Quebrada, tendrá una salida especial: esa noche se producirá un eclipse lunar parcial muy profundo, que cubrirá el 93% de la superficie de la Luna, uno de los eventos astronómicos más destacados del año.

El eclipse del 27 de agosto es un eclipse lunar parcial: la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre casi la totalidad del disco lunar. Al cubrir el 93% de su superficie, la Luna adquirirá tonos rojizos sin llegar a la totalidad, ofreciendo un espectáculo visible a simple vista, sin necesidad de telescopios ni filtros especiales. Es el segundo y último eclipse lunar del año.

En Cielo en Movimiento, el Tren Solar es el escenario principal de la experiencia: sus vagones panorámicos se convierten en un mirador en movimiento, que recorre tramos de la Quebrada con baja contaminación lumínica para potenciar la observación del cielo. A bordo, astrónomos profesionales guían a los pasajeros en la lectura del cielo nocturno, la identificación de constelaciones y la explicación de fenómenos como el eclipse lunar, combinando rigor científico con una narrativa accesible para todo público. La experiencia se completa con una propuesta gastronómica pensada para la ocasión, que invita a disfrutar de sabores de la región mientras el tren avanza bajo el cielo de la Quebrada.

La Quebrada de Humahuaca, con sus cielos despejados y su baja contaminación lumínica, se convierte en un mirador natural excepcional para observar, Y Cielo en Movimiento es la experiencia nocturna del Tren Solar de la Quebrada, pensada para descubrir el cielo del norte argentino. La salida del 27 de agosto se suma al calendario 2026 de la experiencia, que se desarrolla entre julio y septiembre, como una fecha destacada por la magnitud del fenómeno astronómico y por las condiciones de observación que ofrece la región: altura, cielos despejados y ausencia de contaminación lumínica.