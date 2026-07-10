«Punto Mundial: Jujuy Alienta» invita a vivir Argentina vs. Suiza en pantalla gigante

Este sábado 11 de julio, Ciudad Cultural volverá a ser el punto de encuentro para alentar a la Selección Argentina. La propuesta es libre y gratuita e incluirá actividades previas, patio gastronómico y transmisión en carpa cerrada.

El Gobierno de Jujuy convoca a participar de una nueva edición de «Punto Mundial: Jujuy Alienta», la propuesta que transforma a Ciudad Cultural en el punto de encuentro para vivir la emoción del Mundial 2026 en pantalla gigante.

La actividad se desarrollará este sábado 11 de julio, con entrada libre y gratuita, desde las 18 horas, en la carpa cerrada especialmente acondicionada para brindar mayor comodidad.

La jornada comenzará a las 18 horas con la transmisión del encuentro entre Noruega e Inglaterra. Posteriormente, desde las 21 horas, se vivirá la previa del partido de la Selección Argentina con DJ en vivo, patio de comidas, food trucks, sorteos y distintas propuestas recreativas para que el público disfrute de la antesala del encuentro.

A las 22 horas, se proyectará en pantalla gigante el partido entre Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, permitiendo que jujeños y jujeñas acompañen a la Selección en un ambiente de celebración y encuentro.

Los asistentes pueden concurrir conmate, sillas o reposeras para disfrutar de la jornada, que contará con servicios gastronómicos y espacios pensados para compartir en familia y con amigos.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Jujuy continúa promoviendo espacios públicos de recreación y participación, fortaleciendo el encuentro de la comunidad a través del deporte y brindando la posibilidad de vivir el Mundial 2026 junto a la Selección Argentina en un espacio seguro, gratuito y pensado para toda la familia.