Cultura. Capillas Musicales 2026: nuevas fechas del ciclo que recorre capillas y templos de la provincia

La propuesta acerca conciertos a capillas y parroquias de distintas localidades.

La Secretaría de Cultura de Jujuy anunció nuevas presentaciones del ciclo Capillas Musicales 2026, una propuesta que acerca conciertos a capillas y parroquias de distintas localidades, poniendo en valor estos espacios patrimoniales como escenarios culturales vivos.

El ciclo comenzó el 8 de enero en la Capilla Nuestra Señora de la Candelaria de Maimará y continuará durante las próximas semanas con una serie de conciertos abiertos al público en diferentes puntos del territorio provincial.

Próximas fechas del ciclo Capillas Musicales 2026 (en orden cronológico):

Capilla Epifanía del Señor – Villa Jardín de Reyes

Presentación: Miguel Vilca y Dúo Zigarán Mercado

Iglesia San José – Perico

Presentación: Grupo Apapacho

Santuario Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya – Río Blanco, Palpalá

Presentación: Conjunto de Cuerdas Jujuy

Iglesia San Pedro de Río Negro – San Pedro de Jujuy

Presentación: Miguel Vilca junto a Luis Escalera

Catedral Nuestra Señora de la Candelaria – Humahuaca

Presentación: Clarté Ensamble

Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.

El ciclo Capillas Musicales, lanzado en 2025 por la Secretaría de Cultura, busca promover la música en espacios patrimoniales y fortalecer el vínculo entre artistas, comunidades y patrimonio cultural. Durante su primera edición se realizaron más de 40 conciertos en distintas localidades de la provincia.