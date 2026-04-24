Dipec Jujuy. Jujuy reafirma el compromiso con la Encuesta Permanente de Hogares

Es ejecutada por personal capacitado de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Jujuy.

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se realiza durante todo el año, ejecutada por personal capacitado de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Jujuy. Originalmente, la EPH tuvo lugar a través del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), organismo con el que se continúa trabajando en conjunto.

La Encuesta se lleva a cabo hace 52 años en el aglomerado San Salvador de Jujuy y Palpalá. Luego, en 2003, se hizo una ampliación denominada “Resto Urbano Provincial” (RUP), destinada a poblaciones o ciudades de más de 2 mil habitantes. Las localidades que se visitan no son seleccionadas al azar, sino que son determinadas por la Muestra Maestra de Viviendas Urbanas de la República Argentina.

El objetivo principal de la EPH es caracterizar a la población en términos de su inserción socioeconómica. De esta manera, se pretende conocer su situación en la estructura social por medio de la posición que tienen los individuos y los hogares, núcleos básicos de convivencia y asociación de las personas.

La encuesta es anónima y la información relevada está protegida por la Ley Nacional N° 17.622 y Ley Provincial N° 3717/80 de secreto estadístico.