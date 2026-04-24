Avanzan las obras mixtas de pavimentación en barrio Alto Comedero con participación vecinal

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Delegación Municipal de Alto Comedero, continúa con la ejecución del programa de obras mixtas de pavimentación y cordón cuneta en el barrio Alto Comedero consolidando mejoras en la infraestructura urbana a partir del trabajo conjunto con los vecinos.

En este sentido, el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, destacó el valor del esfuerzo compartido para el desarrollo de este tipo de intervenciones: “Se está ejecutando esta obra en barrio Aoma mediante un trabajo articulado entre el municipio y los vecinos, que permite reforzar la infraestructura en un sector amplio y en constante crecimiento”.

Al mismo tiempo, aclaró que estas acciones se complementan con el trabajo que lleva adelante la Secretaría de Obras Públicas en otros puntos de la ciudad, junto al acompañamiento del Gobierno de la Provincia. “Hay una planificación integral que abarca toda la ciudad, priorizando las trazas vinculadas al transporte público y los servicios esenciales, con el apoyo provincial para seguir fortaleciendo la obra pública en la capital”, explicó.

Por su parte, desde la Dirección de Obras de la Delegación de Alto Comedero informaron que actualmente se avanza con el vertido de hormigón en la calle Plata, una vía clave que conecta el acceso al barrio Aoma con el CAPS René Favaloro. “Ya iniciamos los trabajos en una cuadra y con esta etapa estaríamos completando tres”, señalaron.

Asimismo, adelantaron que se proyectan nuevas intervenciones en la calle Júpiter, tras reuniones mantenidas con los vecinos, quienes forman parte activa de este programa. “La obra mixta avanza gracias al compromiso vecinal. Desde la delegación mantenemos un contacto permanente para planificar en conjunto tanto cordón cuneta como pavimento”, indicaron.

Finalmente, se reiteró la invitación a los vecinos a acercarse a la Delegación de Alto Comedero para interiorizarse y sumarse a esta propuesta que impulsa el desarrollo barrial con participación comunitaria.

Nota audiovisual: https://youtu.be/4OxQwhrXLPs