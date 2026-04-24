El Ascensor Urbano 2 permanecerá fuera de servicio por tareas de desinfección

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que el Ascensor Urbano 2, ubicado en la intersección de calles Fascio y Lamadrid, no estará operativo debido a trabajos de desinfección programados.

Según precisaron desde la Dirección de Tránsito y Transporte, la interrupción del servicio comenzará el sábado 25 y se extendería hasta el domingo 26 del corriente mes, previéndose su normalización a partir de las 12:00 horas de esa jornada.

Desde el área solicitaron a los vecinos y usuarios habituales tomar los recaudos necesarios durante el período en que el ascensor permanezca fuera de funcionamiento, a fin de evitar inconvenientes en sus desplazamientos.

Estas tareas se enmarcan en acciones de mantenimiento e higiene que el municipio lleva adelante para garantizar condiciones adecuadas de uso en los espacios públicos.