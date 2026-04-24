Noticias de Jujuy

El CIC Alberdi celebra el Día del Animal con servicios gratuitos y actividades para toda la familia

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a la comunidad a participar de una jornada especial en el marco de la Semana del Día del Animal, que se llevará a cabo el lunes 27 de abril, de 15 a 18 horas, en el CIC Alberdi.

La propuesta, organizada junto a la Dirección de Zoonosis, tiene como objetivo promover el cuidado responsable de las mascotas y generar un espacio de encuentro para las familias del barrio y zonas aledañas. Durante la jornada, se brindarán servicios gratuitos como vacunación antirrábica, desparasitación y castraciones, contribuyendo a la salud animal y la prevención de enfermedades.

Además, desde el CIC Alberdi se ofrecerán diversas actividades recreativas pensadas para los más pequeños y sus familias, entre ellas peluquería canina, una sala temática de dinosaurios y un inflable de Scooby-Doo, generando un ambiente de disfrute y concientización.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de iniciativas que combinan servicios esenciales con propuestas lúdicas, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y el cuidado de los animales.

La actividad es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Humano, la Dirección de Descentralización y la Dirección de Zoonosis, quienes invitan a todos los vecinos a sumarse a esta celebración.

También podría interesarte
Jujuy

Dipec Jujuy. Jujuy reafirma el compromiso con la Encuesta Permanente de Hogares

Jujuy

Córdoba. Jujuy participó de nuevas reuniones de la Comisión Federal de Impuestos

Jujuy

Más de 15 autores llevan la literatura jujeña a la Feria Internacional del Libro

Jujuy

Enoturismo. Finalizó el ciclo de formación sobre las Rutas del Vino de Jujuy para…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.