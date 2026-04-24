Más de 15 autores llevan la literatura jujeña a la Feria Internacional del Libro

La producción editorial de Jujuy tendrá presentaciones de autores en la Feria Internacional del Libro con narrativa, historia y coplas.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires recibe este año una destacada participación jujeña con más de quince presentaciones de libros y proyectos editoriales, una programación que reúne escritores, artistas, estudiantes y sellos independientes en uno de los principales encuentros culturales del país.

La presencia provincial abre con la Fundación Feria del Libro de Jujuy y despliega una agenda que cruza producción contemporánea, memoria, tradición oral y nuevas voces.

Entre las presentaciones figuran Asombros, de Carmen Chauque; ¿Qué hago en Jujuy?, de Patricia Cristina Monzón; Manka Fiesta y Burritas Lecheras, de Mario Tolaba; además de Aromas y Sabores del NOA, donde la cocina regional también entra al mapa editorial.

La programación suma propuestas escolares como Historias que dan miedo, del Bachillerato Provincial Nº2, y títulos como Niñas sirvientas, La vida en perspectiva, Crisálida y El tigre mandinga, que muestran la amplitud de registros que hoy atraviesa la literatura jujeña.

También habrá espacio para proyectos independientes como Chakana Ediciones y para trabajos vinculados a historia y pensamiento regional, ampliando la representación de la provincia más allá de la ficción.

Uno de los hitos será el Día de Jujuy, previsto para el 8 de mayo en el Salón José Hernández, una vidriera central para proyectar la producción local dentro del mayor evento editorial argentino.

Esa jornada incluirá además la presentación de Coplas Populares, reforzando la presencia de tradiciones que forman parte de la cultura jujeña junto con nuevas expresiones literarias.

La participación provincial cierra el 10 de mayo después de una programación sostenida que convierte al stand jujeño en una muestra del presente editorial del territorio.