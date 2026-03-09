Cultura. Cultura abre convocatoria para el Ciclo Musical Macedonio Jazz 2026

Noticias de Jujuy

Cultura abre convocatoria para el Ciclo Musical Macedonio Jazz 2026

La Secretaría de Cultura convoca a músicos y proyectos escénicos de jazz y géneros afines para integrar la programación anual del ciclo que se desarrolla en la Casa Macedonio Graz.

La Secretaría de Cultura de Jujuy, a través de la Coordinación de Gestión Cultural, informa que se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de proyectos de música y danza en los géneros Jazz, Blues, R&B, Funk, Soul, Gospel y Swing, que serán considerados para integrar la programación 2026 del Ciclo Musical Macedonio Jazz, cuyo inicio está previsto para el mes de abril.

La recepción de propuestas se realizará del 9 al 27 de marzo de 2026, y las postulaciones deberán presentarse de manera online mediante el siguiente formulario: https://forms.gle/4cab9fcnJdebFHcB9

El Ciclo Musical Macedonio Jazz tiene como objetivo promover y acompañar el desarrollo de estos géneros musicales en la provincia de Jujuy, a través de la realización de conciertos en la Casa Macedonio Graz, un espacio de alto valor patrimonial, cultural y social.

La iniciativa busca fortalecer la producción musical local, impulsar nuevas propuestas artísticas y poner en valor el patrimonio cultural de la provincia mediante conciertos y encuentros que acerquen al público a estas expresiones musicales.

