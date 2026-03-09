Noticias de Jujuy

El Gobierno de Jujuy acerca el Estado a los vecinos con operativo de DNI en El Carmen

La actividad se realizará el jueves 12 de marzo, de 9 a 16 horas, en la Plaza Domingo T. Pérez.

El Registro Civil de Jujuy llevará adelante un operativo de documentación en la ciudad de El Carmen, con el objetivo de acercar el Estado a cada ciudadano y facilitar la gestión del Documento Nacional de Identidad (DNI).

La actividad se realizará el jueves 12 de marzo, de 9 a 16 horas, en la Plaza Domingo T. Pérez, donde los vecinos podrán realizar trámites de DNI de manera rápida y directa. Esta acción forma parte de las políticas del Gobierno de Jujuy para garantizar el derecho a la identidad y mejorar el acceso a los servicios públicos en todo el territorio provincial.

El pago del trámite podrá realizarse mediante QR, tarjeta de débito o crédito. En el caso de efectivo, el agente registral emitirá un link de pago que deberá abonarse en Rapipago o Pago Fácil, tras lo cual el ciudadano deberá regresar al operativo para finalizar el trámite.

Los costos son los siguientes: DNI común: $10.000 y DNI exprés: $26.000.

Se recuerda que los menores de 14 años deben presentarse con la partida de nacimiento, emitida hace no más de un año.

Desde el organismo informaron que el operativo podría suspenderse o reprogramarse en caso de condiciones climáticas inestables.

