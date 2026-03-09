Gran convocatoria para la Primera Jornada Provincial de Hidrógeno Verde

La actividad, organizada por la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, contará con especialistas y estará abierta al público en general. El encuentro se llevará a cabo el jueves 12 de marzo en el Salón Éxodo Jujeño del Cabildo y también se transmitirá en vivo por el canal oficial de YouTube del Gobierno de Jujuy.

El director de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luis Bono, anunció la realización de la primera jornada sobre hidrógeno verde en la provincia, un espacio de capacitación y análisis que busca acercar esta temática estratégica a la comunidad y avanzar en su estudio en el territorio jujeño.

La actividad tendrá lugar el jueves 12 de marzo a partir de las 8:30 horas en el Salón Éxodo Jujeño del Cabildo y contará con modalidad presencial y virtual, a través de la transmisión en vivo por el canal oficial de YouTube del Gobierno de la Provincia.

En ese sentido, Bono destacó el interés que generó la convocatoria y agregó que “ya contamos con más de cien personas inscriptas, tanto para la modalidad presencial como virtual”. Asimismo, indicó que los capacitadores y especialistas invitados llegarán a la provincia el día previo al evento para ultimar los detalles de la jornada.

La propuesta está dirigida al público en general interesado en la temática, así como también a estudiantes de ingeniería, alumnos de escuelas técnicas, especialistas e investigadores. La transmisión virtual permitirá además la participación de personas inscriptas de otras provincias.

Durante el encuentro se abordarán los aspectos básicos del hidrógeno verde, con el aporte de especialistas con amplia trayectoria en el tema. Entre ellos, se destaca la participación de una de las profesionales responsables de la creación de la planta piloto de hidrógeno verde en la provincia de Santa Cruz, quien compartirá su experiencia, incluyendo los aciertos y desafíos del proceso.

Desde la Agencia explicaron que el objetivo de esta jornada es comenzar a analizar la viabilidad de esta alternativa energética en la provincia, entendiendo que se trata de un proyecto de desarrollo a largo plazo que requiere instancias de estudio, planificación y formación.

Por último, Bono agregó que en horas de la tarde, se conformará la Mesa Provincial de Hidrógeno Verde, que contará con la participación de distintos organismos del Gobierno provincial, entre ellos los ministerios de Ambiente, Producción y Hacienda, además de Recursos Hídricos y representantes de la universidad, con el objetivo de avanzar en la articulación institucional y en la toma de decisiones estratégicas vinculadas a esta temática.