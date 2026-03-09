Minería. Jujuy consolida su liderazgo minero con récords de producción de litio

La provincia se consolida como el polo minero más dinámico de la región debido a la maduración de proyectos productivos.

En el marco del crecimiento exponencial de la industria energética global, la provincia de Jujuy alcanzó hitos históricos en la producción de carbonato de litio, consolidándose como el polo minero más dinámico de la región. Gracias a la maduración de los proyectos operativos, la provincia no solo incrementó su volumen de exportación, sino que fortaleció el tejido socioeconómico local.

Durante el último balance anual, se registró un crecimiento sostenido que posiciona a Jujuy a la vanguardia de la minería argentina. El ministro de Minería, José Gómez, destacó que “el año pasado se alcanzó récords de producción llegando a las 67,000 toneladas de litio”. Este salto productivo es el resultado de la puesta en marcha plena de los proyectos Sales de Jujuy y Exar, los cuales han mostrado una evolución ascendente en sus balances:

• La producción total de litio en 2024 fue de 45,000 toneladas.

• Durante el año 2023 se registraron 22,000 toneladas producidas.

• Actualmente, la capacidad instalada entre ambas compañías asciende a las 80,000 toneladas de litio.

Uno de los pilares de la gestión minera es el «derrame» económico en la población jujeña. El desarrollo de los salares no solo implica extracción, sino una integración profunda con la comunidad. En este sentido, Gómez, señaló que “hoy la minería genera el 72% de la mano de obra local en la provincia de Jujuy”.

Además del empleo directo, el sector de servicios ha experimentado una inyección de capital sin precedentes. Solo durante el último ejercicio, una de las operadoras destinó más de $60,000 millones de pesos en contrataciones a proveedores de servicios jujeños.

El compromiso de la provincia con la transparencia internacional se refleja en su reciente adhesión al estándar EITI (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas). Sobre el acceso a la información, el ministro de Minería, José Gómez, afirmó que vienen trabajando para que la información esté disponible y sea pública tanto en la página oficial del ministerio como en el sitio nacional de EITI.

Hacia el futuro, la provincia mantiene una perspectiva optimista con seis o siete proyectos de exploración avanzada en otros salares. Se espera que la estabilización de los precios internacionales del litio impulse nuevas inversiones de capital para ampliar la frontera productiva de Jujuy.