Políticas Inclusivas. Desarrollo Humano convoca a una Mesa de Trabajo con instituciones que abordan la discapacidad

En el encuentro se analizará la Ley de Emergencia en Discapacidad, Educación Inclusiva y propuestas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y el acceso a derechos de las personas con discapacidad.

El Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral convoca a instituciones, organizaciones sociales y actores vinculados al trabajo con personas con discapacidad a participar de una Mesa de Trabajo Interinstitucional, que se realizará el próximo jueves 12 de marzo a las 9:30 horas en el Centro de Innovación Educativa, ubicado en Zorrilla de San Martín esquina Curupaití, en San Salvador de Jujuy.

La iniciativa tiene como objetivo generar un espacio de diálogo, intercambio y articulación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil que desarrollan acciones vinculadas al acompañamiento, la inclusión y la promoción de derechos de las personas con discapacidad.

Estos encuentros se vienen desarrollando desde el año pasado y forman parte de una dinámica de trabajo sostenida que se realiza una vez al mes, con el propósito de fortalecer la articulación interinstitucional, compartir experiencias territoriales y construir respuestas colectivas frente a las distintas problemáticas que atraviesa el sector.

Durante el encuentro se abordarán dos ejes centrales de análisis y trabajo:

• Ley de Emergencia en Discapacidad, con el propósito de compartir miradas institucionales, identificar desafíos y fortalecer estrategias de respuesta frente al contexto actual del sector.

• Educación Inclusiva, promoviendo el debate sobre políticas, herramientas y prácticas que permitan garantizar el acceso efectivo a la educación de personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo.

Este espacio permitirá construir una agenda común de trabajo, identificar necesidades prioritarias y avanzar en propuestas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y el acceso a derechos de las personas con discapacidad en la provincia.