Dirección Provincial de Arquitectura. Plan de mejoras en clubes y polideportivos: finalizaron obras en barrio El Chingo

Las obras, que ejecutó Arquitectura, incluyeron renovación íntegra del playón, iluminación, cerramientos, mejoras en la cancha y en zonas perimetrales y más.

Avanzan las obras de infraestructura previstas en el Plan de Mejoras en clubes y espacios deportivos barriales, ejecutado por la Dirección Provincial de Arquitectura (DPA) del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), desde donde informaron sobre la conclusión de obras en el polideportivo del B° El Chingo de la capital jujeña.

Las obras en el polideportivo de barrio El Chingo incluyeron:

La intervención de la DPA, con inversión propia, de 100% fondos provinciales, renovó y puso en valor el espacio deportivo del barrio capitalino, logrando recuperar a nuevo y muy mejorado un espacio de deporte y recreación para la comunidad.

En el marco del Plan de Mejoras, vale recordar, finalizaron recientemente obras en más espacios deportivos, como el polideportivo del barrio 13 de Julio y el polideportivo del barrio 1° de Mayo en la ciudad de El Carmen.

Durante 2025 el programa permitió concretar obras en 50 clubes y espacios deportivos en distintos puntos de la provincia, consolidando una política pública orientada al fortalecimiento del deporte barrial, la recreación comunitaria y el fortalecimiento del tejido social a través de la mejora de la infraestructura deportiva.

El polideportivo de El Chingo, previo a la intervención de la Dirección Provincial de Arquitectura.

El polideportivo de El Chingo, una vez finalizadas las obras de la Dirección Provincial de Arquitectura.