Educación y Banco Macro promueven la educación financiera en Jujuy

El objetivo es avanzar en la construcción de proyectos compartidos que permitan brindar herramientas de formación financiera a estudiantes.

La ministra de Educación, Daniela Teseira, mantuvo una reunión con autoridades del Banco Macro, a fin de fortalecer acciones conjuntas orientadas a promover la inclusión y la educación financiera en la provincia.

Durante el encuentro, la ministra Teseira presentó sus principales líneas de gestión y propuso avanzar en la construcción de proyectos compartidos que permitan brindar herramientas de formación financiera a estudiantes.

Se planteó el fortalecimiento de la línea de trabajo que el Ministerio viene desarrollando junto a esta institución en relación a educación financiera, especialmente durante el desarrollo de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Además, se dialogó sobre la posibilidad de ampliar las instancias de capacitación en temas financieros destinadas a Instituciones de Educación Superior (IES) y a cooperadoras escolares, con el propósito de aportar conocimientos que contribuyan a una mejor gestión y a la toma de decisiones responsables.

De la reunión participaron la asesora pedagógica ministerial, Marcela Gamez, la gerente divisional Jujuy de Banco Macro, Andrea Madariaga, y Jorge Cabrera, líder de Gobierno División Jujuy.