El 18 de marzo inician las inscripciones para el BEGU 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que ya se encuentran definidos los períodos de inscripción online para acceder al beneficio del Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU). Los estudiantes del nivel secundario podrán registrarse desde el 18 de marzo hasta el 17 de abril, mientras que para el nivel terciario y universitario el período de inscripción se habilitará del 6 al 24 de abril, a través de la página web oficial del municipio.

Al respecto, la directora de Atributos Sociales, Cinthya Haquim, detalló que desde la dependencia municipal se viene trabajando en la organización del beneficio para los distintos niveles educativos. “En el caso del BEGU para estudiantes secundarios, las inscripciones comenzarán el 18 de marzo y se extenderán hasta el 17 de abril. Por su parte, para el nivel terciario, el período de inscripción iniciará el 6 de abril y finalizará el 24 de abril”, explicó.

En cuanto a los requisitos, señaló que los estudiantes secundarios deberán presentar DNI, contar con una tarjeta asociada a su nombre y una constancia de alumno regular actualizada al ciclo lectivo vigente. Este documento debe contar con sello y firma de la institución, además de indicar el año y ciclo lectivo al que asiste el estudiante.

Por otro lado, indicó que los estudiantes terciarios y universitarios deberán presentar los mismos requisitos: DNI, tarjeta asociada a su nombre y constancia de alumno regular. En el caso de los universitarios, además, deberán acreditar su condición de alumnos activos simples o plenos mediante un certificado emitido por la institución.

En este sentido, Haquim solicitó a las instituciones secundarias, terciarias y universitarias que envíen los listados de alumnos al correo habilitado para facilitar el proceso administrativo. Para obtener más información, las instituciones pueden comunicarse al 388-6085-667, número que figura en la página oficial de la Municipalidad: www.sansalvadordejujuy.gob.ar/begu.

Asimismo, remarcó que la modalidad de inscripción será la misma que en años anteriores, es decir, de forma online a través de la página web, mediante un trámite sencillo y rápido de completar. Una vez aprobada la solicitud, el estudiante deberá presentarse al día siguiente con su DNI en cualquiera de los TAS para habilitar el beneficio.

Finalmente, recordó que existen siete puntos de atención donde los estudiantes pueden dirigirse para realizar consultas o completar el trámite: Tumusla 625; edificio municipal de avenida El Éxodo 215; Dirección General de Rentas en Hipólito Yrigoyen; Delegación de Villa Jardín de Reyes; CPV Malvinas; CPV Chijra y CPV Santa Ana, en Alto Comedero.

Nota audiovisual: https://youtu.be/S3ZmQULxBQc