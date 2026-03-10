Empleados municipales pueden acceder a descuentos en tecnicaturas del Instituto Técnico Superior del Colegio de Técnicos de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recuerda a sus empleados que se encuentra vigente el Convenio Marco de Cooperación Institucional firmado con el Instituto Técnico Superior del Colegio de Técnicos de Jujuy, mediante el cual pueden acceder a beneficios para continuar su formación académica.

El acuerdo establece un trabajo conjunto orientado al desarrollo de actividades académicas, de extensión, pasantías, investigación y transferencia de conocimientos en áreas vinculadas al desarrollo técnico y ambiental.

En este marco, los trabajadores municipales cuentan con un descuento del 20% en el arancel para cursar distintas tecnicaturas superiores que forman parte de la oferta educativa del instituto.

Las carreras incluidas en el beneficio son:

Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental

Tecnicatura Superior en Mecatrónica

Estas propuestas académicas tienen una duración de tres años y se encuentran aprobadas por el Ministerio de Educación, lo que garantiza su validez oficial.

Además, se informó que los interesados en acceder a este beneficio pueden acercarse al Instituto Técnico Superior del Colegio de Técnicos de Jujuy, ubicado en José de la Iglesia 1700, para realizar su inscripción. El plazo para completar el trámite se encuentra abierto hasta el 1 de abril.