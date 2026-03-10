Epidemiología. Dengue: el descacharrado se debe reforzar tras las lluvias en Jujuy

Salud avanza con las acciones de descacharrado en diferentes sectores de San Salvador de Jujuy.

Mientras Jujuy continúa libre de casos de dengue, el Ministerio de Salud recuerda a la población que las medidas de prevención son fundamentales, especialmente luego de jornadas de lluvias, cuando se presentan las condiciones ideales para la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, transmisor de esta infección y también de Zika y chikungunya. Por eso, se debe intensificar el descacharrado en la vivienda para detectar y eliminar potenciales criaderos, es decir, objetos y elementos que pueden acumular agua donde este insecto deposita sus huevos para asegurar su ciclo de vida.

Reducir al mínimo la presencia del mosquito transmisor que se cría en el entorno hogareño, es la única forma de minimizar casos de dengue, Zika y chikungunya, en especial, cuando se combinan factores como altas temperaturas y lluvias que favorecen el desarrollo de este insecto.

En ese marco, continúa el despliegue de los equipos de Salud para el descacharrado en diferentes sectores de la capital provincial, fortaleciendo el trabajo de promoción con recorridos casa por casa, retiro de elementos en desuso o potenciales criaderos del mosquito y acompañamiento con recomendaciones para el cuidado diario.

Cada jornada inicia desde las 8.30 horas

• Miércoles 11/03: zona CAPS Victoria Cruz – Barrios 150 Hectáreas y 10 Hectáreas – Alto Comedero

• Jueves 12/03: zona CAPS 249 – Barrios San Jorge, Bicentenario, Loteo Sarita, Asentamiento Néstor Kirchner y Bartoletti

• Viernes 13/03: zona Hospital Snopek – Barrio B2 – Alto Comedero

• Fiebre de 39.5 grados o más

• Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones

• Náuseas y/o vómitos, diarrea, dolor abdominal

• Cansancio intenso

• Aparición de manchas en la piel

• Picazón y/o sangrado de nariz y encías

• Lo más importante: no te automediques

• Concurrí al CAPS, Nodo u hospital más próximo a tu domicilio

• Consultá desde tu dispositivo con Internet en http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ de lunes a domingo de 8 a 20 horas