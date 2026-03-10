Interoperabilidad y cooperación institucional. Reunión estratégica entre el Ministerio de Modernización y el Instituto de Artes Visuales

La ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, mantuvo una reunión con el presidente del Instituto de Artes Visuales de Jujuy, Patricio Artero, junto a equipos técnicos de ambas instituciones, con el objetivo de generar una alianza estratégica en materia de transformación y eficiencia digital.

Durante el encuentro se impulsaron iniciativas de interoperabilidad y entrecruzamiento de datos e información, orientadas a optimizar la gestión administrativa mediante soluciones digitales como la plataforma TuJujuy.

El presidente del IAAJ, destacó: “Tenemos muchas aristas para trabajar en conjunto”, subrayando la importancia de la cooperación institucional.

Por su parte, la ministra Isolda Calsina remarcó: “Hay que transformarse para impactar positivamente en la gente. Somos servidores públicos que tenemos que darle soluciones más ágiles a la ciudadanía”.

Con esta alianza, el Instituto de Artes Visuales se integra al ecosistema de transformación digital provincial, alineándose con los objetivos de agilidad y transparencia del Plan de Modernización que impulsa la gestión del Gobernador Carlos Sadir con el fin de beneficiar a los jujeños.