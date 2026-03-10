Promoción y prevención. Jujuy inicia la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en toda la provincia

La estrategia se despliega desde este miércoles 11 de marzo en hospitales, centros de salud y vacunatorios, con dosis gratuitas para la población priorizada y el objetivo de anticipar la protección frente a la temporada invernal.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que este miércoles 11 de marzo comienza en toda la provincia la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, una estrategia sanitaria que se implementa de manera simultánea en todo el país y que permite fortalecer la prevención frente a la circulación de virus respiratorios durante los meses de invierno.

La vacunación tiene como objetivo reducir complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos asociados a la influenza, una enfermedad respiratoria que presenta mayor circulación durante la temporada invernal y que puede generar brotes estacionales cada año.

El secretario de Coordinación General de Salud, Javier Cadar, explicó que el inicio anticipado de la campaña responde a la planificación sanitaria frente al comportamiento epidemiológico regional, con circulación temprana de virus respiratorios y con la presencia de una nueva variante de influenza A (H3N2). “Adelantar la campaña nos permite llegar al invierno con la mayor parte de la población objetivo protegida. En Jujuy estimamos una cobertura cercana a 160 mil personas, por lo que la estrategia se organiza con anticipación para garantizar el acceso oportuno a la vacuna en todo el territorio”, indicó.

Por su parte, la subdirectora provincial de Atención Primaria de la Salud y responsable de Inmunizaciones, Roxana Fatum, destacó el valor preventivo de esta herramienta sanitaria: “la vacuna antigripal fortalece las defensas frente al virus de la influenza y reduce significativamente las formas graves de la enfermedad. Invitamos a la comunidad a acercarse a los vacunatorios distribuidos en hospitales y centros de salud de toda la provincia”, señaló.

La campaña se desarrolla en el país desde hace 16 años, con Jujuy acompañando de manera sostenida cada estrategia nacional de inmunización y consolidando altos niveles de cobertura gracias al trabajo del sistema público de salud.

En ese marco, la vacuna antigripal se aplica a los siguientes grupos priorizados:

• Personal de salud de los ámbitos público y privado

• Niños de 6 a 24 meses de edad

• Embarazadas en cualquier trimestre de la gestación

• Adultos mayores de 65 años y más

• Personal estratégico (Policía de la Provincia, Policía Federal, Ejército Argentino, Gendarmería Nacional y Bomberos)

Para estos grupos, la vacuna se aplica de manera gratuita y sin orden médica, presentando únicamente el DNI en el vacunatorio.

Para el grupo de personas de 2 a 64 años de edad con factores de riesgo como diabetes, cardiopatías graves, enfermedades respiratorias graves, obesidad, inmunosupresión adquirida o congénita entre otras, sí deben presentar en el vacunatorio el certificado médico donde conste nombre, DNI, diagnóstico correspondiente e indicación de aplicación de la vacuna.

La dosis antigripal puede aplicarse junto con otras vacunas del Calendario Nacional o con la vacuna contra Covid-19, sin necesidad de respetar intervalos mínimos entre aplicaciones.

De este modo, el sistema público de salud provincial continúa fortaleciendo las acciones de prevención y cuidado, garantizando el acceso gratuito a las vacunas y acercando herramientas clave para proteger a la población jujeña.