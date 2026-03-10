Susana Aguiar presentó Mujeres que dejan Huella en el salón Marcos Paz

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la escritora Susana Aguiar presentó su libro Mujeres que dejan huella en el Salón Marcos Paz de la Legislatura. La actividad fue encabezada por el vicepresidente primero de la Cámara, Mario Fiad, y contó con la presencia de los legisladores Carlos Haquim, Alicia Sosa, Mariela Ortiz y Adelma Torres. También participó el secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena.

Durante la presentación, Mario Fiad destacó la trayectoria de la autora y su aporte a la cultura provincial. Se ha dicho mucho de Susana y de lo que representa para la cultura y para la lucha por las reivindicaciones de la mujer. Quiero decir que hoy no estoy solo como autoridad de la Cámara, sino también como amigo personal de Susana, reivindicándola y poniendo en valor su importancia cultural para la provincia, expresó.

Al finalizar el acto, los legisladores entregaron a la autora una resolución que declara a la obra de Interés Legislativo. La iniciativa, aprobada por la Presidencia de la Cámara en febrero de este año, fue impulsada por los legisladores Carlos Haquim y Alicia Sosa, del bloque Frente Primero Jujuy.

En ese marco, Aguiar agradeció el reconocimiento institucional, señalando quiero agradecer a la Legislatura y al Frente Primero Jujuy. Para mí es un respaldo muy grande para quienes estamos, vamos a decir, encauzados en esto de escribir. Asimismo, agregó las mujeres necesitan ser recordadas, especialmente aquellas que dejaron su vida por una patria mejor. Aquí también están dos jujeñas: La Niña Yolanda y Palma Carrillo, quien fue diputada provincial. La cuestión es recordarlas y no olvidarlas, porque lo más triste es el olvido, no la muerte. Este es un reconocimiento para todas las letras jujeñas.

Por su parte, Carlos Haquim remarcó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas culturales. Me parece magnífico que hoy la Legislatura, en su conjunto, acompañe la presentación de este libro, justamente cuando celebramos un nuevo aniversario del Día Internacional de las Mujeres. Es algo que quizás comenzamos hace algunos años en esta Legislatura y que hoy nuestro vicegobernador, Alberto Bernis, ha continuado con esto de hacer de la casa de todos los jujeños también una casa de la cultura, afirmó.

Sobre el libro

El libro, publicado por la editorial Apóstrofe, aborda el rol de las mujeres que, desde distintos ámbitos, protagonizaron transformaciones en el país.

Entre las figuras mencionadas se encuentran Paula Albarracín de Sarmiento,

Mariquita Sánchez de Thompson, Encarnación Ezcurra, María de los

Remedios de Escalada, Juana Manso, Camila OGorman, Dolores Costas

Brizuela, PetronaSimonino de Silva, Cecilia Grierson, Rosario Vera Peñaloza, Lola Mora, Alicia Moreau de Justo, Victoria Ocampo, Alfonsina Storni y Eva Duarte de Perón.

La obra también incluye a las jujeñas Yolanda Pérez de Carenzo (La Niña Yolanda), quien promovió el intercambio cultural y la proyección del arte jujeño al reunir a referentes de la intelectualidad local; y Palma Rosa Carrillo, una de las primeras diputadas de la provincia de Jujuy y pionera de la participación femenina en la política provincial.

A través de sus páginas, el libro visibiliza a mujeres que contribuyeron a la construcción de la historia argentina y propone un homenaje a quienes, con la defensa de sus ideales y derechos, impulsaron transformaciones sociales.

Sobre la autora

Susana Aguiar participa desde hace más de 30 años en el ámbito literario. Fue galardonada en el género literario a nivel nacional e internacional y participó en más de veinte antologías en el norte del país.

Se desempeñó como directora de Cultura de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy entre 2004 y 2006, y fue presidenta de SADE Jujuy desde abril de 2010 hasta mayo de 2021. Además, recibió del Senado de la Nación el Diploma de Honor por su destacada participación en las letras jujeñas.

Entre sus más de 14 obras se destacan Poemas en mi bemol, Vestigio de luz, Dormir de costado, Crónica de mi pueblo, Revolucionarias, emancipadoras y patriotas y 142 Bis.

Actualmente forma parte del grupo Ahora o nunca Jujuy, que tiene como objetivo promover tertulias y respaldar encuentros literarios.