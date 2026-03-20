Actividades del Parque Botánico Municipal “Barón Schuel” en sintonía con el inicio del ciclo lectivo 2026

El Parque Botánico Municipal “Barón Schuel”, en el marco del inicio del ciclo lectivo 2026, pondrá en marcha una serie de actividades destinadas a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, con el objetivo de fortalecer la educación ambiental y promover el cuidado del entorno natural.

Entre las propuestas, se destacan visitas guiadas para instituciones educativas, el desarrollo del Club Ambiental “Yunguritos” y un ciclo de charlas informativas a cargo de científicos locales “Ecos del Parque”.

En este contexto, la directora del Parque Botánico, Marcela Gaspar, invitó a los establecimientos educativos a “enviar las notas de solicitud de visita para programar los turnos, que se extenderán hasta diciembre”. Asimismo, explicó que este año se incorporará una nueva modalidad, “además de las caminatas por los senderos, las escuelas podrán elegir charlas con distintas temáticas ambientales como conservación, reciclaje, yungas y cuidado del ambiente, entre otras”.

La funcionaria también destacó que las instituciones pueden solicitar contenidos específicos, “las escuelas pueden proponernos temas o muestras de su interés, siempre vinculados al cuidado del ambiente. Estamos a disposición para recibir sus solicitudes”.

En cuanto a las propuestas educativas, Gaspar recordó la continuidad del programa “El Parque va a la Escuela”, mediante el cual el equipo del Botánico visita establecimientos educativos con muestras sobre la biodiversidad de las Yungas. “Además, incorporamos recursos didácticos como disfraces de animales —comadreja y tucán— y actividades lúdicas como rompecabezas, tatetí y juegos educativos, especialmente pensados para el nivel preescolar”, detalló.

Por otro lado, resaltó el funcionamiento del Club Ambiental “Yungueritos”, que se desarrolla durante todo el año, sábados de por medio, con la participación de 30 niños de entre 7 y 11 años. “Las actividades comienzan en el aula verde con una charla a cargo de especialistas y luego continúan en los senderos, donde los participantes pueden observar e investigar lo aprendido. Es una propuesta muy valiosa para formar futuros promotores ambientales”, señaló.

Asimismo, informó que todos los sábados el Parque recibe la visita de científicos e investigadores que brindan charlas sobre diversas temáticas. “El año pasado contamos con exposiciones sobre insectos acuáticos, murciélagos, mariposas y procesos de descomposición, temas que generan gran interés en los niños”, recordó.

Finalmente, anunció que el sábado 26 se dará inicio al ciclo “Ecos del Parque”, con la participación del biólogo Lucio Malizia. Este espacio se desarrollará durante todos los sábados y tendrá como protagonistas a investigadores de la provincia, quienes compartirán con la comunidad sus trabajos y líneas de investigación.

Nota audiovisual: https://youtu.be/5snTFNLbecQ