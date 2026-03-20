Alimentación Saludable. Capacitación en Huertas Agroecológicas en el JIN 16 de barrio Ciudad de Nieva

Con el proyecto Huertas Agroecológicas, los estudiantes de nivel inicial y primario junto a sus tutores aprenden la importancia de la alimentación saludable.

Con el fin de promover el desarrollo de la agricultura agroecológica escolar, el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Alimentación Saludable, a cargo de Dolores Quadri, comenzó con el ciclo de talleres con el fin de brindar conocimientos sobre la siembra urbana y periurbana en escuelas de nivel inicial y primario, potenciando la alimentación saludable.

El taller de ambientación se llevó a cabo en el Jardín Independiente Nucleado (JIN) 16 de la Escuela Nº 68 “Maestra Concepción Cicarelli” de barrio Ciudad de Nieva y estuvo a cargo de integrantes del equipo técnico del Proyecto Huertas Agroecológicas de la Dirección de Alimentación Saludable. El mismo estuvo dirigido a niñas y niños, padres, madres y tutores que concurren a esta institución educativa.

Sobre esta actividad, el equipo de la Dirección de Alimentación Saludable a cargo del taller manifestó que en esta primera capacitación del ciclo lectivo se dio inicio a la huerta 2026. “En base al diseño que hicimos anteriormente, lo que realizamos fue sembrar un árbol nativo de tomate chilto, aromáticas y preparar el terreno para la futura siembra otoño-invierno”, señalaron.

Asimismo, el equipo destacó que estas actividades son importantes porque promueven, en niñas y niños desde edades tempranas, una cultura vinculada al trabajo con la tierra que puede replicarse en sus hogares. “Impulsamos una alimentación saludable, sin el uso de agroquímicos. Creemos que es fundamental generar nuevas experiencias alimentarias, incorporando alimentos de manera consciente y saludable”, afirmaron.

A su vez, la directora del JIN 6, Carolina Espinoza, señaló que esta institución educativa viene trabajando desde el año pasado con el Proyecto Huertas Agroecológicas, para promocionar este tipo de actividades como parte del aprendizaje de alumnas y alumnos.

Continuando, la directora manifestó: “venimos realizando distintos tipos de acciones. Hoy tuvimos la satisfacción de poder utilizar recursos que se generaron desde el año pasado, como por ejemplo el lixiviado y el humus de lombriz para fertilizar las plantas, que nos sirvieron para preparar el terreno, el cual se ha utilizado en esta mañana para iniciar la huerta 2026”.

Finalmente, Mauricio Ficoseco, padre de alumnos del JIN 6, expresó: “estamos formando parte de esta actividad junto a los niños y niñas, construyendo una huerta comunitaria. El año pasado participé en la preparación del terreno y la siembra, y hoy vuelvo a sumarme a este proceso. Estos espacios son muy valiosos para generar conciencia y fortalecer el vínculo entre las familias y los más pequeños a través del trabajo compartido”.