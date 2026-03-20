Bienestar Integral. Jornada de actividades recreativas y ritmos para personas con discapacidad

Se realizará el jueves 26 de marzo en el Complejo Deportivo de la Unju donde las personas con discapacidad podrán desarrollar sus habilidades motrices y participar de actividades dinámicas y recreativas.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través del Centro Deportivo Social y Cultural para Personas con Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Integral, llevará adelante una jornada de actividades recreativas y ritmos en el Complejo Deportivo de la UNJu, con el objetivo de promover el bienestar y la participación activa de personas con discapacidad.

La propuesta convocará a distintas instituciones y organizaciones que trabajan en el abordaje de la discapacidad, generando un espacio de encuentro y trabajo colaborativo, donde se priorizarán el movimiento, la expresión corporal y la construcción de vínculos.

Durante la jornada se desarrollarán dinámicas recreativas y circuitos de actividad física adaptada, pensados para fortalecer habilidades motrices, fomentar la autonomía y consolidar espacios de participación comunitaria.

En este sentido, desde el Ministerio destacaron que estas actividades forman parte de una política pública orientada a garantizar el acceso a actividades deportivas, sociales y culturales en igualdad de condiciones, promoviendo entornos inclusivos y accesibles.

Las personas interesadas en participar podrán comunicarse al número 3884612357 para realizar la inscripción.