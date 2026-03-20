Convenio estratégico para ampliar oportunidades de formación en San Pedro

Durante el encuentro se destacó la importancia de este tipo de articulaciones para potenciar el acceso a la educación y promover espacios de formación continua.

Con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado entre instituciones, la ministra de Educación, Daniela Teseira, mantuvo una reunión con el rector del Instituto Universitario Provincial de Seguridad de Jujuy (IUPS), Javier Leonardo Ahumada, en la que se concretó la firma de un convenio de cooperación entre ambas instituciones.

El acuerdo establece el uso de las instalaciones del Colegio Secundario N° 52 de la ciudad de San Pedro de Jujuy para el desarrollo de actividades académicas y de capacitación impulsadas por el IUPS.

Esta iniciativa permitirá optimizar recursos existentes y generar nuevas propuestas formativas en el territorio, acercando instancias de formación superior a la comunidad.

El convenio reafirma el compromiso del Ministerio de Educación de acompañar y fortalecer iniciativas que contribuyan al desarrollo académico y profesional en la provincia.