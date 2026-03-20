Educación informa sobre ofrecimientos y coberturas de cargos docentes 2026

Se informa además que, con el propósito de garantizar la cobertura total de los cargos disponibles, los ofrecimientos se realizarán hasta agotar el listado, es decir, hasta el último puntaje.

El Ministerio de Educación de Jujuy informa a la comunidad educativa según el marco normativo vigente el procedimiento de ofrecimiento y cobertura de cargos docentes en los niveles de educación Inicial y Primario, correspondiente al ciclo lectivo 2026.

Esta modalidad da inicio durante el mes de diciembre donde se realiza la inscripción y ordenamiento de aspirantes a través del Listado Único de Orden de Mérito (LUOM).

Con el objetivo de garantizar los 45 días de descanso reglamentario del personal docente, el primer ofrecimiento de cargos de la instancia general se llevó a cabo desde el 18 al 23 de febrero a nivel provincial, en sede de la Junta de Calificación Docente (Hogar Escuela).

Posteriormente, entre los días 09 y 13 de marzo se desarrollaron los ofrecimientos en instancias regionales, también a cargo de la Junta de Calificación.

En caso de no cubrirse o incorporarse cargos nuevos el ofrecimiento continuara a través de las Supervisiones Zonales, realizándose los ofrecimientos los días martes por la mañana y jueves por la tarde durante el mes marzo hasta el mes de diciembre.

El orden de prelación establecido para la adjudicación de cargos es el siguiente:

En este sentido, el Ministerio de Educación convoca especialmente a los docentes inscriptos en el LUOM y a los docentes noveles con título habilitante a presentarse en los actos de ofrecimiento, ya que todos tendrán la posibilidad de acceder a un cargo en la medida en que se avance en el orden de mérito.